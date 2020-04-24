Смертельный наезд на пешехода в Браславе (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

ГИБЕЛЬНЫЙ ШАГ. Браслав. Около 7 часов утра 57-летняя женщина решила перейти на другую сторону улицы Юбилейной. В обозначенном, но нерегулируемом месте. Один водитель вежливо остановился и пропустил пешехода. А вот на встречной полосе белый Renault Kaptur скорость не сбросил. За рулём машины была 35-летняя жительница Браславского района. Для пешехода удар оказался смертельным.

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