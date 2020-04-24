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В Европу с визой за 35 евро для белорусов: когда именно соглашение вступит в силу, пока не объявлено

24.04.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

23 апреля члены Европарламента проголосовали за соглашение о реадмиссии между Беларусью и Европейским союзом. Ожидается, что документ будет ратифицирован 13-14 мая.

Стоимость шенгенской визы для граждан Беларуси снижена до 35 евро — раньше она составляла 60 евро, а со 2 февраля она была повышена до 80 евро. ЕС и Беларусь подписали соглашение о снижении до 35 евро еще в январе, но только сейчас ратифицируют его.



Когда именно соглашение вступит в силу, пока не объявлено. Сначала белорусская и европейская стороны должны уведомить друг друга о завершении своих процедур ратификации. Договор с белорусской стороны еще должен ратифицировать Совет Республики и подписать Александр Лукашенко, а с европейской — Европарламент и Совет Евросоюза. Договор вступит в силу в первый день второго месяца после этого. То есть не ранее 1 июня.


Соглашение касается только краткосрочных виз и не касается долгосрочных виз для учебы или работы в шенгенских странах. Краткосрочные визы выдаются на пребывание в Шенгенской зоне не более чем на 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Граждане могут подавать заявления на визу непосредственно в посольстве, а не в визовом центре.

Пока же из-за карантина дипломатические представительства Польши, Литвы (а также визовых центров этих стран) и Латвии вообще не принимают документы на визу. Литовские визовые центры в Минске и Гродно принимают документы от водителей, которые занимаются грузоперевозками.

Польша, Литва и Латвия 23 апреля из-за пандемии продлили запрет на въезд в страну.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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23 апреля члены Европарламента проголосовали за соглашение о реадмиссии между Беларусью и Европейским союзом. Ожидается, что документ будет ратифицирован 13-14 мая.
 
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