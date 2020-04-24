Представлен 1400-сильный Ford Mustang, способный проезжать четверть мили за 8 секунд

Источник материала: Tut.by

История заводских дрэгстеров от Ford началась еще в 1968 году с появлением оригинального Mustang 428 Cobra Jet. А теперь в компании задумались об электрическом будущем таких машин.





Так и появился Mustang Cobra Jet 1400 — самый мощный и быстрый дрэгстер Ford, который, правда, представлен лишь в качестве экспериментального образца. Прототип построен специалистами отделения Ford Performance в сотрудничестве с несколькими американскими инжиниринговыми фирмами и оснащен электрической силовой установкой, развивающей 1400 лошадиных сил и 1491 Нм крутящего момента.





По расчетам, такого потенциала должно хватить на то, чтобы «взять» отрезок в четверть мили (402 м) за 8 секунд, разогнавшись в конце прямой до 273 км/ч. Все технические особенности Mustang Cobra Jet 1400 фордовцы обещают раскрыть до конца года во время официальной презентации дрэгстера на одном из мероприятий по дрэг-рейсингу.





Разумеется, путь на дороги общего пользования Mustang Cobra Jet 1400 заказан, но осенью прошлого года Ford уже показывал прототип дорожного Mustang на электротяге — пойдет ли электрическое купе в серию, по-прежнему неизвестно.