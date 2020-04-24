ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Россия начнет сжигать лишнюю нефть

24.04.2020 10:25 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Российские нефтяные компании могут начать сжигать добываемую нефть в рамках сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

Соглашение по спасению «тонущего» нефтяного рынка, где «лишним» оказался каждый четвертый извлекаемый из недр баррель, требует от России с мая снизить добычу на 23%, до минимума с 2002 года, пишет finanz.ru.

Сделка вступает в силу через неделю, но российские нефтяники продолжают спорить, как выполнить ее условия, при этом не потеряв месторождения навсегда, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

«Лукойл», чья добыча в России составляет 1,65 млг баррелей в сутки, планирует закрыть ряд месторождений в Коми на одном из своих дочерних предприятий «Лукойл-Ухтанефтегаз». «Славнефть» (дочка «Роснефти» и «Газпром нефти») рассматривает закрытие ряд месторождений в Югре.

Сложившиеся обстоятельства подтолкнут компании замораживать наименее рентабельные скважины и месторождения, однако гарантии, что их потом можно будет восстановить, нет, часть запасов может быть потеряна, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Пострадают в основном участки Поволжья, часть довольно выработанных месторождений Западной Сибири».

Консервация скважин с битуминозной, высоковязкой нефтью, а также месторождений в северных широтах с низкими температурами также чревата безвозвратной потерей этих запасов.

В отдельных случаях нефть «будет выгоднее добывать и сжигать», сказал Reuters представитель одной из нефтяных компаний. О том, как трудно наращивать добычу, свидетельствует опыт Советского союза.

«После его развала добыча в РФ упала почти в два раза, а восстановить её смогли только через десятилетие, - говорит нефтяник. - Спрос снизился, это правда, но это не причина прямо сейчас вещать замки на месторождения».

Соглашение ОПЕК+ о снижении нефтедобычи на 9,7 млн баррелей было заключено 10 апреля. России досталась максимальная квота - 2,7 млн баррелей в сутки. Минэнерго 10 дней консультировалось с нефтяниками и в понедельник, 20 апреля, распределило квоты, сообщили ТАСС два источника в отрасли.

Сложности возникли с «Роснефтью», которая не согласилась со своей долей, сообщает со ссылкой на источники Bloomberg. Минэнерго предложило сократить добычу все пропорционально - на 20% относительно февраля. Но в этом случае «Роснефть», качающая почти 5 млн баррелей в день, должна убрать с рынка больше всего нефти - около 1 млн баррелей в сутки. Компания выразила несогласие с таким подходом. «Лукойл», занимающий второе место по добыче, уменьшит производство на 293 тысячи баррелей в сутки, что составляет около 12% российской квоты.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские нефтяные компании могут начать сжигать добываемую нефть в рамках сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Представлен 1400-сильный Ford Mustang, способный проезжать четверть мили за 8 секунд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика