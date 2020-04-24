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«Хочется снимать настоящее»: 17-летняя белоруска посвятила фильм своей семье

24.04.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе были объявлены итоги м​еждународного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm, организатором которого выступила компания А1 при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь. Гран-при остался в нашей стране – главный приз получила 17-летняя борисовчанка Эвелина Безсонова, снявшая фильм «86» о своих родителях. Посмотреть его можно в сети. Ну а мы решили познакомиться с девушкой поближе – у нее серьезные планы на будущее отечественного кино.


«Начинающий режиссер и фотограф», – представляет себя Эвелина. В этом году она оканчивает школу и планирует поступать в академию искусств на режиссуру. Все началось около двух лет назад, когда девушка занялась фотографией, со временем стала дополнять свои портреты еще и видеороликами, а прошлой весной всерьез задумалась о кино.


Свою первую короткометражку Эвелина сняла для молодежного конкурса фестиваля «Евразия.DOC». В октябре 2019 года за свой документальный «Дом» о приюте для животных получила приз зрительских симпатий. Этой зимой выпустила игровой короткий метр Choice – «чтобы чем-то занять время». «86» – ее третья работа, снятая уже в соавторстве с оператором и другом Николаем Симончиком.

«86»

О чем фильм: Борисов, 1986 год. Он и она повздорили. Назло своему парню девушка приглашает на дискотеке незнакомца на медленный танец. Спустя 33 года тот самый незнакомец трогательно рассказывает с экрана про свою любимую жену их дочери.

– Мне попалась на глаза реклама фестиваля VOKA Smartfilm. Я подумала, почему бы не попробовать? И тема зацепила – «Сезон (не)обычных историй», – рассказывает Эвелина. – Если бы не было этих скобок в названии, я снимала бы что-то другое, наверное. Но они и натолкнули меня на мысль, что история для фильма нужна совершенно обычная, но с особым взглядом на нее. Поэтому я выбрала воспоминания о знакомстве своих родителей – они с детства часто рассказывали мне о том времени, и эти разговоры мне очень дороги. 1986-й – год встречи –  один из самых важных в истории моей семьи, отсюда и название фильма. Мне хотелось, чтобы оно запоминалось и было коротким, и я не думала про Чернобыль, когда мы снимали. Хотя авария того же года сказалась на жизни моей мамы, а именно посвящением ей и заканчивается фильм. После взрыва она была в Брянске на первомайской демонстрации 1 мая и попала под радиоактивный дождь. Потом у нее диагностировали рак. Но сам фильм – это история знакомства и любви длиной в 33 года.


Съемки проходили в Борисове. В роли своей мамы Эвелина решила сняться сама, на главные роли пригласила друзей, а актеров для массовых сцен подбирала через Instagram. За неделю нашла для всех костюмы и «Жигули», подобрала локации и получила разрешение на съемку в здании бывшего кинотеатра. Главным консультантом, вдохновителем и одним из актеров стал папа Эвелины – Валентин.

– Про моего друга Глеба, который играл его в молодости, сказал: «Красивый». Я искала парня, который был бы просто очень похож, – с усами, длинными волосами. А потом подумала, что в конце должно быть еще и интервью самого папы. Он очень стеснялся. Еле уговорила. Пришлось применить запрещенный прием: «Так что, мы все вместе делаем или как?» Уступил мне и все-таки снялся. Когда увидел готовый фильм, то плакал. Да все плакали. А теперь мои друзья говорят, что скоро папа уйдет в кино и станет моим продюсером. Хотя так и есть! Кто еще даст мне денег на съемку? Пусть небольшие растраты, но они есть. А он готов меня поддержать во всем. Бюджет этого фильма составил 100 рублей, 80 из которых – это поездки на такси, а 20 – вода для массовки. Еще для съемки в квартире моего друга мы купили Wiskas его коту, – шутит девушка.

В тот же вечер, когда Эвелина узнала, что ее фильм взял гран-при, она поехала домой к оператору с предложением снимать новый фильм. Это будет документальный полный метр, связанный с темой Второй мировой войны, но пока режиссер не спешит делиться подробностями.


– Поездим немножко по Беларуси, поговорим с разными людьми. Сейчас роемся в музейных архивах, готовимся, делаем раскадровки. Тема тяжелая, и я не знаю, как буду жить, потому что обычно очень сильно погружаюсь в работу. А сейчас еще и тонны теории нужно изучить к экзаменам в академию. Не могу сказать, что режиссура будет моей профессией. Я считаю, это уже стиль жизни. Хочется снимать кино – что-то настоящее, что близко людям, о чем они знают. Мне важно, чтобы зрители не просто смотрели на картинку, но и думали при этом – о себе, о чем-то важном для них, переживали вместе со мной.

Унитарное предприятие "А1"
УНП 101528843

 
Теги: знакомства
 
 
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На прошлой неделе были объявлены итоги международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm, организатором которого выступила компания А1 при поддержке Министерства...
 
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