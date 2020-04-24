Skoda откажется от двухлитрового битурбодизеля на самом мощном Kodiaq

Источник материала: Tut.by

В чешской компании приняли решение снять с производства «разогретый» кроссовер Skoda Kodiaq RS, который располагает самой мощной версией двухлитрового дизеля TDI с двумя турбокомпрессорами.





Напомним, что в гамме Kodiaq версия RS с 240-сильным битурбодизелем появилась в 2018 году. Тем не менее, для концерна Volkswagen этот мотор оказался сложным в производстве, но самое главное, «выжать» из него еще больше экологичности больше не представляется целесообразным в плане затрат. Кроме того, отказ от дизеля 2.0 BiTDI позволит немецкому автогиганту улучшить показатели по средним выбросам углекислого газа в модельном ряду и избежать тем самым штрафов за превышение все время ужесточающихся на рынке ЕС нормативов.





Наряду с Kodiaq RS этот битурбодизель устанавливается также на Tiguan, Arteon и Passat, но в скором времени такие версии моделей Volkswagen также исчезнут из гаммы. Тем временем в самой Skoda решили «попрощаться» с дизельным Kodiaq RS с помощью спецверсии Challenge, которую, правда, можно будет купить только на родном для компании чешском рынке. Оформление экстерьера и интерьера тут такое же, как и у обычного Kodiaq RS, но список стандартного оборудования шире и включает помимо всего прочего трехзонный климат-контроль, электропривод задней двери и систему кругового обзора.





В Чехии за Kodiaq RS Challenge просят около 55 тысяч долларов в пересчете, тираж ограничен 300 экземплярами. Тем не менее, «заряженный» Kodiaq через некоторое время снова может вернуться в строй — и, по всей видимости, уже с гибридной бензоэлектрической установкой, как, например, на новой Octavia RS .