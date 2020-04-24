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Skoda откажется от двухлитрового битурбодизеля на самом мощном Kodiaq
Источник материала: Tut.by
В чешской компании приняли решение снять с производства «разогретый» кроссовер Skoda Kodiaq RS, который располагает самой мощной версией двухлитрового дизеля TDI с двумя турбокомпрессорами.
Напомним, что в гамме Kodiaq
Наряду с Kodiaq RS этот битурбодизель устанавливается также на Tiguan, Arteon и Passat, но в скором времени такие версии моделей Volkswagen также исчезнут из гаммы. Тем временем в самой Skoda решили «попрощаться» с дизельным Kodiaq RS с помощью спецверсии Challenge, которую, правда, можно будет купить только на родном для компании чешском рынке. Оформление экстерьера и интерьера тут такое же, как и у обычного Kodiaq RS, но список стандартного оборудования шире и включает помимо всего прочего трехзонный климат-контроль, электропривод задней двери и систему кругового обзора.
В Чехии за Kodiaq RS Challenge просят около 55 тысяч долларов в пересчете, тираж ограничен 300 экземплярами. Тем не менее, «заряженный» Kodiaq через некоторое время снова может вернуться в строй — и, по всей видимости, уже с гибридной бензоэлектрической установкой, как, например, на новой
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В чешской компании приняли решение снять с производства «разогретый» кроссовер Skoda Kodiaq RS.
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