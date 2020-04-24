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Фотофакт: На молочно-товарной ферме в Логойском районе случился пожар

24.04.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Логойском районе горела молочно-товарная ферма, сообщает БЕЛТА.


Фото МЧС

Инцидент произошел 23 апреля. В 4.44 спасателям поступила информация о пожаре в деревне Гриневичи Логойского района. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, горела крыша здания молочно-товарной фермы. Работники хозяйства эвакуировали 60 голов крупного рогатого скота. Никто не пострадал.

Пожар локализован и потушен спасателями. Огонь повредил крышу молочного блока.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
 
 
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В Логойском районе горела молочно-товарная ферма, сообщает БЕЛТА.
 
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