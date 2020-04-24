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Назван лучший футболист за последние 25 лет

24.04.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британский журнал Four Four Two составил свой список 25 лучших игроков за последние 25 лет. Возглавил рейтинг лидер «Барселоны» Лионель Месси, пишет sportbox.


Фото: Reuters

— Что еще можно сказать? Лучший игрок за 25 лет сочетает блеск с последовательностью уровня, который мы редко видели раньше, — отмечают составители рейтинга.

Вторым стал постоянный конкурент Месси за всевозможные личные награды форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Four Four Two в португальце отметил его трансформацию за последние годы в одного из лучших бомбардиров. 

А вот и весь рейтинг лучших игроков за последние 25 лет по версии Four Four Two:

  1. Лионель Месси;
  2. Криштиану Роналду;
  3. Зинедин Зидан;
  4. Роналдо;
  5. Роналдиньо;
  6. Тьерри Анри;
  7. Хави;
  8. Андрес Иньеста;
  9. Паоло Мальдини;
  10. Роберто Баджо;
  11. Ривалдо;
  12. Фабио Каннаваро;
  13. Райан Гиггз;
  14. Кака;
  15. Уэйн Руни;
  16. Луиш Фигу;
  17. Габриэль Батистута;
  18. Эрик Кантона;
  19. Лука Модрич;
  20. Серхио Бускетс;
  21. Рауль;
  22. Пол Скоулз;
  23. Ромарио;
  24. Серхио Рамос;
  25. Джанлуиджи Буффон.

 
 
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