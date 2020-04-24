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Назван лучший футболист за последние 25 лет
Источник материала: Tut.by
Британский журнал Four Four Two составил свой список 25 лучших игроков за последние 25 лет. Возглавил рейтинг лидер «Барселоны» Лионель Месси,
— Что еще можно сказать? Лучший игрок за 25 лет сочетает блеск с последовательностью уровня, который мы редко видели раньше, — отмечают составители рейтинга.
Вторым стал постоянный конкурент Месси за всевозможные личные награды форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Four Four Two в португальце отметил его трансформацию за последние годы в одного из лучших бомбардиров.
А вот и весь рейтинг лучших игроков за последние 25 лет по версии Four Four Two:
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Месси обошел Роналду.
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