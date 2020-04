Назван лучший футболист за последние 25 лет

Источник материала: Tut.by

Британский журнал Four Four Two составил свой список 25 лучших игроков за последние 25 лет. Возглавил рейтинг лидер «Барселоны» Лионель Месси, пишет sportbox.



Фото: Reuters

— Что еще можно сказать? Лучший игрок за 25 лет сочетает блеск с последовательностью уровня, который мы редко видели раньше, — отмечают составители рейтинга.

Вторым стал постоянный конкурент Месси за всевозможные личные награды форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Four Four Two в португальце отметил его трансформацию за последние годы в одного из лучших бомбардиров.

А вот и весь рейтинг лучших игроков за последние 25 лет по версии Four Four Two:

Лионель Месси; Криштиану Роналду; Зинедин Зидан; Роналдо; Роналдиньо; Тьерри Анри; Хави; Андрес Иньеста; Паоло Мальдини; Роберто Баджо; Ривалдо; Фабио Каннаваро; Райан Гиггз; Кака; Уэйн Руни; Луиш Фигу; Габриэль Батистута; Эрик Кантона; Лука Модрич; Серхио Бускетс; Рауль; Пол Скоулз; Ромарио; Серхио Рамос; Джанлуиджи Буффон.