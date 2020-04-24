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53 года назад впервые в истории космонавт СССР погиб в космосе. Как это было

24.04.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 апреля 1967 года, 53 года назад, при возвращении на Землю корабля «Союз-1» погиб космонавт Владимир Комаров. Это была первая официально признанная трагедия в космосе. Официальная версия — стечение обстоятельств, неофициальная — сбой систем корабля, о вероятности которого организаторы полета знали заранее, но умышлено форсировали сроки.


Скриншот с YouTube

Инженер-полковник, космонавт 3-го класса

«Владимир Михайлович Комаров — советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза. Командир первого в мире экипажа советского космического корабля. Дважды летал на первых кораблях нового типа: „Восход-1“ и „Союз-1“. Первый человек, побывавший в космосе дважды. Первый человек, погибший во время полета в космос», — вот как Комарова описывает «Википедия».

Владимир Михайлович родился в 1927 году, в 1949-м стал военным летчиком — служил в истребительной авиационной дивизии в Грозном, где и познакомился со своей будущей женой, школьной учительницей Валентиной Киселевой.
После этого Комаров также работал на должностях помощника ведущего инженера в Государственном Краснознаменном НИИ ВВС, занимался испытаниями новейших образцов авиационной техники СССР. Через некоторое время ему предложили пройти отбор в первый отряд космонавтов.

Правда, собеседование было довольно специфическим. Так как это была секретная миссия, то кандидатов спрашивали что-то вроде «хотите ли вы летать на новой технике» и «хотели бы вы полететь на ракете вокруг Земли».

Тех, кто ответил утвердительно, позже призвали для полного медобследования. На тот момент Владимиру было довольно много для космонавта лет — 33 года, — но комиссию убедили его выдающиеся знания и высшее инженерное образование.

Так Комаров попал в ряды первых советских космонавтов. И если бы у него случайно не нашли скрытую патологию сердечной деятельности, то, может, он стал бы первым человеком в космосе.


Владимир Комаров. Фото: wikipedia

Впервые Владимир полетел в космос в 1964-м, спустя годы тренировок он вышел в космическое пространство на корабле «Восход-1», первом «многоместном космическом корабле». Впрочем, BBC пишет: «Восход-1» — это переименованный гагаринский «Восток». Кабина была очень тесной, так что туда практически втиснули трех самых маленьких космонавтов, причем без скафандров и катапульты.

Опасный полет на малоприспособленном корабле предприняли, чтобы не уступить создаваемому в США «Аполлону». Вскоре началась ускоренная работа над настоящим трехместным кораблем — «Союзом», — которому предстояло обслуживать будущие орбитальные станции и даже полететь на Луну.

Лунная гонка и форсирование сроков

Гонка с США — очень важный момент, ведь в то время Штаты опережали СССР в «битве за Луну». Америка уже проиграла Союзу, который первым запустил искусственный спутник в космос, первым отправил человека в космос и первым же нацелил зонд на Луну, но в этот раз не собиралась уступать.

В 1961 году тогдашний президент Джон Кеннеди выступил с речью перед конгрессом, где заявил, что эта программа обойдется каждому мужчине, женщине и ребенку в 50 центов в неделю (более четырех долларов с учетом инфляции). Но первый человек на спутнике Земли должен быть американцем, и точка.

Так что к 1967 году в США работы над лунными программами шли уже давно, а отобранные для экспедиций кандидаты активно тренировались. Конечно, в СССР об этом знали — еще с момента речи Кеннеди, — но по каким-то причинам отложили выполнение своей «лунной миссии». Может, не восприняли заявления американцев всерьез или же решили вложить средства в другую отрасль (скорее всего, военную, так как на дворе была холодная война). Но первые успехи с «Аполлоном» в 1964-м заставили советских специалистов взяться за задачу всерьез, и СССР вступил в эту гонку с опозданием в пару лет.

Для сравнения: за время, пока планировался полет «Союза-1», американцы сумели спроектировать и построить пилотируемый космический корабль «Джемини» для отработки лунных экспедиций, провести десять полетов и даже отрепетировать на орбите несколько лунных операций. Так что советским конструкторам пришлось поторопиться.


Джемини-7. Фото: wikipedia

Еще один немаловажный факт. В 1967-м в СССР готовились отметить полувековой юбилей Октябрьской революции, первомайские праздники тоже никто не отменял. Очевидно, что такие события не могли обойтись без новой громкой победы — например в космосе. Весной того года планировался орбитальный полет сразу двух «Союзов», в ноябре — первый облет Луны. В общем, сроки сильно форсировались: нужно было успеть к важным для страны, по мнению ее руководства, датам.

Неудачи с «Союзами»

При этом с «Союзами» изначально все шло не так, как планировалось. ТАСС пишет: первый космический корабль этой серии должен был взлететь еще в 1962 году, но работы затянулись на четыре года.

В первый полет многоместный корабль в беспилотном режиме отправился только в конце 1966 года. Было проведено три беспилотных запуска. Все они закончились неудачно.


«Союзы». Скриншот с YouTube

Кроме того, в 1966 году умер генеральный конструктор «Союзов» Сергей Королев. Пилотируемый полет космонавтов на «Союзе-1» готовил его преемник — Василий Мишин. BBC добавляет, что Королев не допустил бы запуска космического корабля, не подтвердившего в ходе испытаний своей надежности (как это, по сути, и произошло). В ходе предполетной подготовки на «Союзе-1» нашли 203 структурных дефекта.

А у Мишина «было меньше авторитета, меньше веса». Может, на него давило советское руководство. Или же Мишин хотел выслужиться перед начальством на новой для себя должности.

Дублером Комарова в полете на «Союзе-1» выступил сам Юрий Гагарин — они были друзьями. После своего полета в 61-м Гагарину так и не удалось возвратиться в космос, а роль «свадебного генерала» порядком наскучила — он рвался в бой. Но для полета на «Союзе-1» все-таки рекомендовали Комарова.

По неофициальной версии, Гагариным дорожили больше — особенно после зафиксированных неудач во время испытаний «Союзов». Но, скорее всего, это преувеличение: если бы у Комарова незадолго до старта диагностировали банальный насморк, полетел бы Гагарин.

Как произошла катастрофа

План был такой: Комаров стартует на «Союзе-1», после выхода на орбиту за ним следует «Союз-2» с тремя членами экипажа. Двум последним после стыковки кораблей на околоземной орбите предстояло выйти в космос и перейти с борта второго «Союза» в корабль Комарова, а затем всем вместе вернуться на Землю.

Старт «Сююза-1» назначили на 3 часа 35 минут 23 апреля. Корабль вышел на орбиту через 540 секунд после запуска, и с Комаровым установили связь. «Самочувствие хорошее, параметры кабины в норме, но не раскрылась левая солнечная батарея, зарядный ток только 13−14 ампер, не работает КВ-связь», — отрапортовал космонавт.

На этом хорошие новости закончились. На «Союзе-1» не открылась дублирующая антенна телеметрической системы и не отошел козырек, который защищает солнечно-звездный датчик от выхлопов двигателей. Проще говоря, все это не позволяло ориентироваться в пространстве по солнцу и звездам.

Первая попытка изменения орбиты корабля провалилась — аппарат стал вращаться вокруг своей оси. Когда Комаров попытался исправить положение, вращение лишь усилилось. После пяти таких витков Центр управления полетами отменил запуск «Союза-2», а проблемный «Союз-1» начали срочно возвращать на Землю. Это решение спасло жизни экипажу второго «Союза». Позже выяснилось, что у этого корабля возникли бы точно такие же неполадки.

После пяти часов Комаров сумел совершить практически невозможное: в ручном режиме сориентировать «Союз-1» и начать торможение, причем над заданным районом. Но на высоте семи километров тормозной парашют не смог вытащить тяжелый основной парашют большого корабля из контейнера.


Обломки «Союза-1». Скриншот с YouTube

Запасной парашют вышел, но из-за вращения аппарата у него перекрутились стропы. На огромной скорости корабль врезался в землю. Катастрофа произошла в 06.22 в Адамовском районе Оренбургской области в 65 километрах восточнее города Орска.

Последние слова Комарова

Переговоры с Комаровым с Земли вел сам Юрий Гагарин. В документальном фильме российского «Первого канала» приведена запись их разговора с последними словами Комарова. «Вот тут товарищи рекомендуют дышать глубже. Ждем на приземлении», — сказал Гагарин, а Комаров ему ответил: «Спасибо. Передайте всем. Произошло раз…».

Далее «Союз-1» вошел в плотные слои атмосферы и связь прервалась. Скорее всего, Комаров собирался сообщить о разделении спускаемого аппарата и корабля.

Некоторые источники утверждают, что Комаров едва ли не проклинал все руководство СССР и перед своей смертью успел связаться с семьей, но опубликованная запись разговора опровергает эти слухи. К тому же в конце 60-х технические возможности были весьма ограничены: связь с космонавтом перед посадкой была возможна только через антенны на стропах основного парашюта, который так и не раскрылся.

На момент гибели Владимиру Королеву было 40 лет.

«Гибель выдающегося космонавта Комарова — утрата для всего советского народа»

Состыковать два «Союза», как это было изначально задумано, удастся только в январе 1969 года. Два космонавта — Евгений Хрунов и Алексей Елисеев — перейдут через открытый космос из одного корабля в другой. Последующие версии «Союзов» лишатся недостатков первых моделей — их будут использовать следующие 50 лет и назовут одними из самых надежных космических кораблей.


Владимир Комаров

Прах Владимира Комарова, вернее то, что смогли собрать на месте катастрофы, был погребен у Кремлевской стены. Но семья Комарова всегда считала настоящей могилой место его гибели в Оренбургской области. Спустя полтора месяца после трагедии военнослужащие дислоцированной неподалеку ракетной дивизии установили там самодельный обелиск. Позже его обновили.

Никакая детальная информация о трагедии в средствах массовой информации СССР раскрыта не была. Официальная версия случившегося появилась лишь через сутки.

«При открытии основного купола парашюта на семикилометровой высоте, по предварительным данным, в результате скручивания строп парашюта космический корабль снижался с большой скоростью, что явилось причиной гибели В. М. Комарова. Безвременная гибель выдающегося космонавта инженера-испытателя космических кораблей Владимира Михайловича Комарова является тяжелой утратой для всего советского народа», — говорится в сообщении ТАСС от 25 апреля 1967 года.

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24 апреля 1967 года при возвращении на Землю корабля СССР «Союз-1» скончался космонавт Владимир Комаров. Впервые в истории произошла смерть человека во время...
 
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