Приорбанк назвали лучшим крупным банком Беларуси

Лучшим крупным банком страны за 2019 год признан Приорбанк. Такую награду он получил вчера на ежегодной премии «Банк года Беларуси».

Банк также занял первое место в номинации «Лучший КСО-проект» за совместную инициативу с ЮНИСЕФ «Семья каждому ребенку» по созданию инклюзивной среды для детей с инвалидностью из домов-интернатов. Специалисты помогают детям восстановить контакт с родителями или найти новую семью, а совершеннолетним – наладить самостоятельную жизнь. В 2019 году в помощь семьям из Гомельской области было направлено более 165 тысяч рублей.

Помимо этого, Приорбанк занял второе место как банк с иностранным капиталом и как лидер кредитования. Эксперты также оценили инновационные технологии и сервисы, которые банк предложил своим клиентам в прошлом году: сервисы оплаты Apple Pay, Samsung Pay и Garmin Pay (ими сейчас пользуются около 80 тысяч клиентов), платежные браслеты, виртуальные карточки, кредитки с функцией рассрочки, офисы нового формата и т.д.

«Финансовая индустрия стремительно меняется, и то, с какой скоростью происходит внедрение инноваций, прекрасно показал последний год. Мы сделали большой упор на развитии цифрового банкинга и возможностей бесконтактной оплаты, а отделения стали комфортнее и функциональнее. При этом важно оставаться классическим надежным банком с проверенными подходами и высоким уровнем экспертизы. Доверие людей и сейчас выступает основным фактором успеха на рынке», – отмечают в Приорбанке.

Члены жюри также отметили вклад банка в науку. Так, Приорбанк ежегодно выделяет специальные стипендии для старшекурсников БГПУ. Кроме того, действует «Школа Приора», где готовят квалифицированный резерв кадров из числа лучших студентов. Они могут устроиться на неполный рабочий день с гибким графиком, совмещая работу с учебой в ВУЗе. Есть также конкурс Young Talents для молодых сотрудников, победителя которого каждый год отправляют на зарубежные стажировку в банки группы Raiffeisen.

«Банк года – 2019» определяли на основе методик, схожих с теми, что используют авторитетные издания за рубежом. Лучшие банки по итогам прошлого года выбирали в 14 номинациях. Победителями стали финансовые учреждения, которые максимально эффективно показали себя в разных областях банковского бизнеса.