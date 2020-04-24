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Приорбанк назвали лучшим крупным банком Беларуси

24.04.2020 10:44 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Лучшим крупным банком страны за 2019 год признан Приорбанк. Такую награду он получил вчера на ежегодной премии «Банк года Беларуси».

Банк также занял первое место в номинации  «Лучший КСО-проект» за  совместную инициативу с ЮНИСЕФ «Семья каждому ребенку» по созданию инклюзивной среды для детей с инвалидностью из домов-интернатов. Специалисты помогают детям восстановить контакт с родителями или найти новую семью, а совершеннолетним – наладить самостоятельную жизнь. В 2019 году в помощь семьям из Гомельской области было направлено более 165 тысяч рублей.

Помимо этого, Приорбанк занял второе место как банк с иностранным капиталом и как лидер кредитования. Эксперты также оценили инновационные технологии и сервисы, которые банк предложил своим клиентам в прошлом году: сервисы оплаты Apple Pay, Samsung Pay и Garmin Pay (ими сейчас пользуются около 80 тысяч клиентов), платежные браслеты, виртуальные карточки, кредитки с функцией рассрочки, офисы нового формата и т.д.

«Финансовая индустрия стремительно меняется, и то, с какой скоростью происходит внедрение инноваций, прекрасно показал последний год. Мы сделали большой упор на развитии цифрового банкинга и возможностей бесконтактной оплаты, а отделения стали комфортнее и функциональнее. При этом важно оставаться классическим надежным банком с проверенными подходами и высоким уровнем экспертизы. Доверие людей и сейчас выступает основным фактором успеха на рынке», – отмечают в Приорбанке.

Члены жюри также отметили вклад банка в науку. Так, Приорбанк ежегодно выделяет специальные стипендии для старшекурсников БГПУ. Кроме того, действует «Школа Приора», где готовят квалифицированный резерв кадров из числа лучших студентов. Они могут устроиться на неполный рабочий день с гибким графиком, совмещая работу с учебой в ВУЗе. Есть также конкурс Young Talents для молодых сотрудников, победителя которого каждый год отправляют на зарубежные стажировку в банки группы Raiffeisen.

«Банк года – 2019» определяли на основе методик, схожих с теми, что используют авторитетные издания за рубежом. Лучшие банки по итогам прошлого года выбирали в 14 номинациях. Победителями стали финансовые учреждения, которые максимально эффективно показали себя в разных областях банковского бизнеса.

 
 
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Лучшим крупным банком страны за 2019 год признан Приорбанк. Такую награду он получил вчера на ежегодной премии «Банк года Беларуси».
 
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