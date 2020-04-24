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Нарушившую самоизоляцию минчанку оштрафовали на 810 рублей

24.04.2020 12:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нарушившую самоизоляцию минчанку оштрафовали на 810 рублей

Столичные правоохранители и врачи продолжают работу по контролю за соблюдением режима самоизолированными жителями столицы. Так, одну из жительниц Заводского района Минска оштрафовали на 30 базовых величин за нарушение ею режима самоизоляции. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Как отмечается в сообщении, во время проверки девушка не была найдена по месту жительства. За это на нее был составлен протокол о неповиновении законному распоряжению. А накануне,23 апреля, суд принял решение о наложении на нее штрафа в размере 30 базовых величин или 810 белорусских рублей.

Напомним, правила поведения для самоизолированных лиц были установлены постановлением Советам Министров от 2 апреля 2020 года №208. В соответствии с положениями текста документа, зараженным COVID-19 лицам, а также контактным лицам запрещается покидать места своего проживания, посещать места работы, учебы, объекты торговли и общественного питания, а также любые другие места массового пребывания людей, если в этом нет крайней необходимости. Разрешается посещение только ближайших продовольственных магазинов, аптек, а также вынос мусора. При этом лицо обязано использовать маску, а также не допускать контактов с другими лицами.

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Теги: Минск
 
 
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Столичные правоохранители и врачи продолжают работу по контролю за соблюдением режима самоизолированными жителями столицы. Так, одну из жительниц Заводского...
 
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