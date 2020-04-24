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Польская мебель и антиквариат. Вот как выглядит минская «трешка» в стиле современной классики
Источник материала: Tut.by
Основной задачей дизайнера студии IQ House Алены Астровской было грамотно вписать в интерьер уже имеющийся определенный набор вещей. И это не диван или холодильник, а антикварные светильники, посуда, статуэтки, гобелены и много других интересных сувениров, которые хозяева квартиры за много лет путешествий привезли из разных стран. Эти предметы и задали стиль и цветовую гамму всему проекту. Какой в итоге получилась трехкомнатная квартира в Минске, рассказывает
Планировка
Изначально квартира в новостройке «состояла» из глухого входного коридора, трех отдельных комнат: кухни, гостиной, спальни и двух маленьких санузлов.
В результате перепланировки кухню объединили с гостиной, спальню увеличили за счет коридора. Также образовалось два небольших дополнительных помещения — под гардеробную и импровизированную лаунж-зону. Один из санузлов остался гостевым, второй стал больше.
Прихожая
Прихожая изначально представляла собой длинный глухой коридор, заканчивающийся дверью. Теперь это довольно просторное светлое пространство, ведущее от входа в квартиру к остальным комнатам.
— У входной двери мы поставили небольшой диванчик польского фабричного производства, на который можно присесть и одеться или поставить вещи. Дальше справа по стене — довольно вместительный шкаф-купе для верхней одежды.
Консоль напротив входа — производства польской фабрики. Гобелен, картина, светильник, статуэтки и даже люстра были привезены хозяевами.
Гостиная
Гостиная — единственная комната в квартире, оставшаяся в своем первоначальном виде. Большую часть мебели (журнальный столик, комод под телевизором, витрина для посуды, большой раскладывающийся стол и стулья в зоне столовой) также покупали на польской фабрике. Диван и кресло делали на заказ в одной из белорусских компаний.
— Хозяева очень гостеприимные и часто принимают у себя гостей. Учитывая это обстоятельство, стол для зоны столовой мы выбрали раскладной — за ним спокойно могут разместиться 12+ человек.
Кухня
Кухня хоть и объединили с гостиной, но все же отделили от нее стенкой. Разделить эти две зоны — рабочую и отдыха — было пожеланием хозяев.
На верхних шкафчиках — настоящая домашняя выставка оригинальной посуды, которую, как и все остальные элементы декора в квартире, хозяева привезли из разных стран.
Лаунж-зона
В результате перепланировки бывшую часть кухни удалось переоборудовать в отдельное нежилое помещение, ставшее импровизированной лаунж-зоной.
— Здесь мы поставили плетеную мебель и оборудовали шкаф для хранения вещей, — рассказывает Алена. — На шкафу — антикварные чемоданы, каждый из которых имеет свою историю: откуда привезли, кому принадлежал и так далее.
Спальня
— Спальня простая, ничего лишнего. Большая кровать с мягким изголовьем, комод и прикроватные тумбочки из массива. Всю мебель для комнаты делали по индивидуальным заказам наши белорусские производители. Торшеры также привезли хозяевами из какой-то страны.
Из спальни — выход на лоджию, оборудованную под беговую дорожку для хозяйки. «На момент проведения фотосессии тренажер еще не успели перевезти со старой квартиры, но именно под него мы это пространство и оборудовали: заменили стеклопакеты и сделали теплый пол, чтобы заказчице было комфортно заниматься».
Санузлы
Один из санузлов остался небольшим по размеру, каким и был при сдаче квартиры. Он выполняет функцию гостевого.
Второй санузел был увеличен по размеру и оборудован просторной душевой кабиной, умывальником, унитазом и биде. «Заказчики были против ванны, но хотели душевую кабину, и обязательно — с сиденьем».
Кабинет
— Заказчик иногда работает из дома, поэтому ему нужно было полноценное рабочее место. Так появился кабинет, который также выполняет функцию гостевой и репетиционной комнаты для заказчицы, которая поет и играет на пианино.
Кстати, чтобы громкие звуки музыки не мешали соседям, в комнате сделали полную звукоизоляцию.
Рабочий стол, витрины и шкаф — польского производства. Диван заказывали у белорусского производителя.
— Как уже говорилось, заказчики — очень гостеприимные хозяева. Поэтому диван для кабинета специально заказывался раскладной, чтобы при необходимости кто-то из гостей мог остаться переночевать.
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Смотрите, как над минской «трешкой» поработал дизайнер.
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