Польская мебель и антиквариат. Вот как выглядит минская «трешка» в стиле современной классики

Источник материала: Tut.by

Основной задачей дизайнера студии IQ House Алены Астровской было грамотно вписать в интерьер уже имеющийся определенный набор вещей. И это не диван или холодильник, а антикварные светильники, посуда, статуэтки, гобелены и много других интересных сувениров, которые хозяева квартиры за много лет путешествий привезли из разных стран. Эти предметы и задали стиль и цветовую гамму всему проекту. Какой в итоге получилась трехкомнатная квартира в Минске, рассказывает CityDog.by .





Планировка

Изначально квартира в новостройке «состояла» из глухого входного коридора, трех отдельных комнат: кухни, гостиной, спальни и двух маленьких санузлов.

В результате перепланировки кухню объединили с гостиной, спальню увеличили за счет коридора. Также образовалось два небольших дополнительных помещения — под гардеробную и импровизированную лаунж-зону. Один из санузлов остался гостевым, второй стал больше.



Планировка до



Планировка после

Прихожая

Прихожая изначально представляла собой длинный глухой коридор, заканчивающийся дверью. Теперь это довольно просторное светлое пространство, ведущее от входа в квартиру к остальным комнатам.





— У входной двери мы поставили небольшой диванчик польского фабричного производства, на который можно присесть и одеться или поставить вещи. Дальше справа по стене — довольно вместительный шкаф-купе для верхней одежды.





Консоль напротив входа — производства польской фабрики. Гобелен, картина, светильник, статуэтки и даже люстра были привезены хозяевами.

Гостиная

Гостиная — единственная комната в квартире, оставшаяся в своем первоначальном виде. Большую часть мебели (журнальный столик, комод под телевизором, витрина для посуды, большой раскладывающийся стол и стулья в зоне столовой) также покупали на польской фабрике. Диван и кресло делали на заказ в одной из белорусских компаний.









— Хозяева очень гостеприимные и часто принимают у себя гостей. Учитывая это обстоятельство, стол для зоны столовой мы выбрали раскладной — за ним спокойно могут разместиться 12+ человек.









Кухня

Кухня хоть и объединили с гостиной, но все же отделили от нее стенкой. Разделить эти две зоны — рабочую и отдыха — было пожеланием хозяев.





Кухню делали по индивидуальному заказу в одной из белорусских компаний. Обеденный стол нашли в обычном мебельном магазине, стулья также делали на заказ.





На верхних шкафчиках — настоящая домашняя выставка оригинальной посуды, которую, как и все остальные элементы декора в квартире, хозяева привезли из разных стран.

Лаунж-зона

В результате перепланировки бывшую часть кухни удалось переоборудовать в отдельное нежилое помещение, ставшее импровизированной лаунж-зоной.





— Здесь мы поставили плетеную мебель и оборудовали шкаф для хранения вещей, — рассказывает Алена. — На шкафу — антикварные чемоданы, каждый из которых имеет свою историю: откуда привезли, кому принадлежал и так далее.

Спальня

— Спальня простая, ничего лишнего. Большая кровать с мягким изголовьем, комод и прикроватные тумбочки из массива. Всю мебель для комнаты делали по индивидуальным заказам наши белорусские производители. Торшеры также привезли хозяевами из какой-то страны.





Из спальни — выход на лоджию, оборудованную под беговую дорожку для хозяйки. «На момент проведения фотосессии тренажер еще не успели перевезти со старой квартиры, но именно под него мы это пространство и оборудовали: заменили стеклопакеты и сделали теплый пол, чтобы заказчице было комфортно заниматься».





Санузлы

Один из санузлов остался небольшим по размеру, каким и был при сдаче квартиры. Он выполняет функцию гостевого.





Второй санузел был увеличен по размеру и оборудован просторной душевой кабиной, умывальником, унитазом и биде. «Заказчики были против ванны, но хотели душевую кабину, и обязательно — с сиденьем».





Кабинет

— Заказчик иногда работает из дома, поэтому ему нужно было полноценное рабочее место. Так появился кабинет, который также выполняет функцию гостевой и репетиционной комнаты для заказчицы, которая поет и играет на пианино.





Кстати, чтобы громкие звуки музыки не мешали соседям, в комнате сделали полную звукоизоляцию.





Рабочий стол, витрины и шкаф — польского производства. Диван заказывали у белорусского производителя.

— Как уже говорилось, заказчики — очень гостеприимные хозяева. Поэтому диван для кабинета специально заказывался раскладной, чтобы при необходимости кто-то из гостей мог остаться переночевать.

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