|
Запрет на посещение лесов введен уже в 77 районах Беларуси
Источник материала: ОНТ
Ограничения на посещение лесов действуют уже на территории 77 районов Беларуси. Об этом
Меры приняты в связи с высокой пожароопасностью. Так, полный запрет на посещение лесов действует в Гомельской, Брестской и Гродненской областях.
В Минской области запрещено посещать леса в 14 районах, кроме Копыльского, Слуцкого, Любанского, Березинского, Крупского, Логойского, Вилейского, Мядельского.
На Могилевщине ограничения действуют в 9 районах: Могилевском, Осиповичском, Горецком, Мстиславском, Славгородском, Чериковском, Краснопольском, Костюковичском, Хотимском.
В Витебской области пока обстановка спокойная, там запрета нет.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ограничения на посещение лесов действуют уже на территории 77 районов Беларуси. Об этом сообщается на сайте Министерства лесного хозяйства. Меры приняты в связи с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)