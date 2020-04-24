Запрет на посещение лесов введен уже в 77 районах Беларуси

Источник материала: ОНТ

Ограничения на посещение лесов действуют уже на территории 77 районов Беларуси. Об этом сообщается на сайте Министерства лесного хозяйства.

Меры приняты в связи с высокой пожароопасностью. Так, полный запрет на посещение лесов действует в Гомельской, Брестской и Гродненской областях.

В Минской области запрещено посещать леса в 14 районах, кроме Копыльского, Слуцкого, Любанского, Березинского, Крупского, Логойского, Вилейского, Мядельского.

На Могилевщине ограничения действуют в 9 районах: Могилевском, Осиповичском, Горецком, Мстиславском, Славгородском, Чериковском, Краснопольском, Костюковичском, Хотимском.

В Витебской области пока обстановка спокойная, там запрета нет.

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