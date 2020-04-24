В Австралии собака неожиданно родила 21 щенка

Источник материала: ОНТ

В Австралии собака породы неаполитанский мастиф родила за один раз 21 щенка. Об этом сообщает Lad Bible.







Семья, в которой живет рекордсменка, из города Квинсленд. Любимицу зовут Шадоу. Сначала четырёхлетняя собака родила трёх щенят. В какой-то момент хозяин понял, что Шадоу нехорошо. Он забеспокоился о состоянии ее здоровья и отвёз в ветклинику.





Врачи сделали рентген Шадоу и с удивлением обнаружили, что еще более десяти малышей готовы появится на свет. Собаке пришлось экстренно делать кесарево сечение. Операция длилась около 45 минут.





Сейчас Шадоу восстанавливается дома в окружении своих щенков.

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