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В Австралии собака неожиданно родила 21 щенка

24.04.2020 13:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Австралии собака неожиданно родила 21 щенка

В Австралии собака породы неаполитанский мастиф родила за один раз 21 щенка. Об этом сообщает Lad Bible.



Семья, в которой живет рекордсменка, из города Квинсленд. Любимицу зовут Шадоу. Сначала четырёхлетняя собака родила трёх щенят. В какой-то момент хозяин понял, что Шадоу нехорошо. Он забеспокоился о состоянии ее здоровья и отвёз в ветклинику.


Врачи сделали рентген Шадоу и с удивлением обнаружили, что еще более десяти малышей готовы появится на свет. Собаке пришлось экстренно делать кесарево сечение. Операция длилась около 45 минут.


Сейчас Шадоу восстанавливается дома в окружении своих щенков.

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В Австралии собака породы неаполитанский мастиф родила за один раз 21 щенка. Об этом сообщает Lad Bible. Семья, в которой живет рекордсменка, из города Квинсленд....
 
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