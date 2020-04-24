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Cadillac начал прием заказов на новый Escalade, в том числе и на удлиненный ESV
Источник материала: Tut.by
Компания Cadillac открыла прием заказов на внедорожник Escalade нового поколения. Одновременно обнародована первая официальная фотография удлиненной модификации Escalade ESV. Впрочем, рассмотреть ее со всех сторон теперь можно и в фирменном конфигураторе.
Основные параметры длиннобазного Escalade были озвучены еще в феврале во время премьерного показа
Новый Escalade ESV немного раздался вширь (+14 мм, до 2059 мм), а объем багажника варьируется от 1214 л до 3585 л. Салон внедорожника стал просторнее — на третьем ряду сидений может увеличено пространство для ног седоков.
В техническом отношении Escalade ESV ничем не отличается от стандартного варианта. Покупатели смогут выбирать между рядной дизельной «шестеркой» объемом 3 л (281 л.с.) и 6,2-литровым бензиновым V8 (426 л.с.). Оба работают в связке с 10-ступенчатым «автоматом».
У дилеров в США новый Escalade появится осенью этого года. Цены уже известны — от 77 490 долларов за внедорожник с «короткой» базой и 80 490 долларов за Escalade ESV. На рынке ТС новинка Cadillac появится не раньше следующего года.
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Компания Cadillac открыла прием заказов на внедорожник Escalade нового поколения. Одновременно обнародована первая официальная фотография удлиненной модификации Escalade...
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