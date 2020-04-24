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Cadillac начал прием заказов на новый Escalade, в том числе и на удлиненный ESV

24.04.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Cadillac открыла прием заказов на внедорожник Escalade нового поколения. Одновременно обнародована первая официальная фотография удлиненной модификации Escalade ESV. Впрочем, рассмотреть ее со всех сторон теперь можно и в фирменном конфигураторе.


Основные параметры длиннобазного Escalade были озвучены еще в феврале во время премьерного показа стандартной версии внедорожника пятого поколения. Напомним, что в длину Escalade ESV достигает 5766 мм — это на 384 мм больше, чем у Escalade со стандартной колесной базой и на 69 мм превышает показатель машины предыдущего поколения. Расстояние между осями составляет 3407 мм — по сравнению со стандартным внедорожником колесная база выросла на 336 мм, а по сравнению с предшественником на 105 мм. От обычного Escalade удлиненный вариант проще всего отличить по форме проема задних дверей, не изломанного колесными арками.


Новый Escalade ESV немного раздался вширь (+14 мм, до 2059 мм), а объем багажника варьируется от 1214 л до 3585 л. Салон внедорожника стал просторнее — на третьем ряду сидений может увеличено пространство для ног седоков.


В техническом отношении Escalade ESV ничем не отличается от стандартного варианта. Покупатели смогут выбирать между рядной дизельной «шестеркой» объемом 3 л (281 л.с.) и 6,2-литровым бензиновым V8 (426 л.с.). Оба работают в связке с 10-ступенчатым «автоматом».

У дилеров в США новый Escalade появится осенью этого года. Цены уже известны — от 77 490 долларов за внедорожник с «короткой» базой и 80 490 долларов за Escalade ESV. На рынке ТС новинка Cadillac появится не раньше следующего года.

 
 
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Компания Cadillac открыла прием заказов на внедорожник Escalade нового поколения. Одновременно обнародована первая официальная фотография удлиненной модификации Escalade...
 
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