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Депутат: «Я сама – житель Хойникского района. Надо огромное спасибо сказать и Президенту, и государству, что разработали вот эти программы»

24.04.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О катастрофе на ЧАЭС и её последствиях говорили в программе «В обстановке мира».

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Депутат: «Я сама – житель Хойникского района. Надо огромное спасибо сказать и Президенту, и государству, что разработали вот эти программы»

Жанна Чернявская, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по вопросам экологии, природопользования и Чернобыльской катастрофы:
Я сама – житель Хойникского района. Я там родилась. В 1986 году мне было 14 лет. Я всё прекрасно помню: помню, как приходила к нам информация, наши работники торговли ездили работать в Украину, торговать, и их развернули 27-го числа и сказали, что произошла авария, пожар на станции. Поэтому они вернулись, в принципе, так мы это всё узнавали, люди, которые с самого первого дня жили и живут на этой территории. Вот 6 мая, например, всех детей города Хойники, города Брагин вывезли за пределы. Сначала – в Гомель, потом нас, старшеклассников – в Витебскую область, младших – в Минскую область. Но наши родители остались там. И они делали всю работу, что касается экстренных мер, которые тогда были необходимы. И сегодня все те, кто живёт на территории Хойникского района – наверное, будет этим людям тоже немножко обидно, потому что они там живут, и они там восстанавливают, и работают над тем, чтобы наши регионы жили. Я до конца доведу свою мысль.

Надо огромное спасибо сказать и Президенту, и нашему государству, что организовались и разработали вот эти программы. Потому что без этих программ районы сами бы не выжили – однозначно. Я это говорю, потому что знаю это всё изнутри. Так как я работала заместителем председателя по социальным вопросам – это касалось всего: и оздоровления детей, это касалось поставки медицинского оборудования в центральные районные больницы.

Вот если по Хойникам, в прошлом году и сейчас продолжается реконструкция центральной районной больницы, с в следующем году наполнением новым медицинским оборудованием. Хотя, все эти годы постепенно – это и скорые помощи, это различное медицинское оборудование. То есть вот эта помощь конкретная для людей, которые там живут. Да, сегодня мы касались людей, которые работают в сельском хозяйстве. Они тоже сегодня рискуют своим здоровьем. Мы на протяжении 34 лет все живем на этих территориях. И ликвидаторы, в том числе. Я же говорю, как мои родители, как мои соседи. Поэтому сегодня помощь – и оздоровление детей, и детское питание бесплатно, которое дают нам программы, и приобретение сельскохозяйственной техники, которая позволяет тому же механизатору чувствовать себя защищенным.

Люди в материале: Жанна Чернявская

 
Теги: Гомель
 
 
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