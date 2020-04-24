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Депутат: «Я сама – житель Хойникского района. Надо огромное спасибо сказать и Президенту, и государству, что разработали вот эти программы»
Источник материала: СТВ
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Жанна Чернявская, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по вопросам экологии, природопользования и Чернобыльской катастрофы:
Вот если по Хойникам, в прошлом году и сейчас продолжается реконструкция центральной районной больницы, с в следующем году наполнением новым медицинским оборудованием. Хотя, все эти годы постепенно – это и скорые помощи, это различное медицинское оборудование. То есть вот эта помощь конкретная для людей, которые там живут. Да, сегодня мы касались людей, которые работают в сельском хозяйстве. Они тоже сегодня рискуют своим здоровьем. Мы на протяжении 34 лет все живем на этих территориях. И ликвидаторы, в том числе. Я же говорю, как мои родители, как мои соседи. Поэтому сегодня помощь – и оздоровление детей, и детское питание бесплатно, которое дают нам программы, и приобретение сельскохозяйственной техники, которая позволяет тому же механизатору чувствовать себя защищенным.
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Депутат: «Я сама – житель Хойникского района. Надо огромное спасибо сказать и Президенту, и государству, что разработали вот эти программы»
О катастрофе на ЧАЭС и её последствиях говорили в программе «В обстановке мира». «Когда ухнул Чернобыль, чтобы не пустить облака на Москву, их положили на...
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