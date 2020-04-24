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Forbes включил белорусского блогера в лонг-лист рейтинга перспективных звезд до 30

24.04.2020 14:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Видеоблогер из Минска Влад Бумага (Влад А4) попал в лонг-лист второго ежегодного рейтинга российского Forbes "30 до 30" - 30 самых перспективных звезд до 30 лет.

Как пишет Forbes, «блогер Владислав Бумага, на которого подписано вдвое больше людей, чем на Юрия Дудя и Ксению Собчак вместе взятых, родился в Минске в семье учительницы начальных классов и инженера».

Forbes отбирал людей, которые до 30 лет "получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или даже глобальном уровне". Кроме Влада Бумаги претендентов на попадание в финальный топ – 99.

На данный момент на ютуб-канале Влада А4 17,7 млн подписчиков. В 2020 году блогер стал обладателем бриллиантовой кнопки.

 
Теги: Минск
 
 
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Видеоблогер из Минска Влад Бумага (Влад А4) попал в лонг-лист второго ежегодного рейтинга российского Forbes "30 до 30" - 30 самых перспективных звезд до 30 лет.
 
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