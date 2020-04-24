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Игорь Карпенко: Никаких изменений во вступительной кампании в этом году не планируется
Источник материала: ОНТ
24 апреля во время встречи с коллективом гимназии №10 в Гродно министр образования Игорь Карпенко заявил, что никаких изменений во вступительной кампании в этом году не планируется,
Министр отметил, что появляется много вбросов на эту тему в интернете и СМИ – например, «давайте поменяем форму вступительных испытаний, давайте вообще их отменим и по конкурсу аттестатов проведем».
Игорь Карпенко считает, что это будет неправильно и создаст неравные условия.
Фото: БЕЛТА
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24 апреля во время встречи с коллективом гимназии №10 в Гродно министр образования Игорь Карпенко заявил, что никаких изменений во вступительной кампании в этом...
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