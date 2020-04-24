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Игорь Карпенко: Никаких изменений во вступительной кампании в этом году не планируется

24.04.2020 13:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Игорь Карпенко: Никаких изменений во вступительной кампании в этом году не планируется

24 апреля во время встречи с коллективом гимназии №10 в Гродно министр образования Игорь Карпенко заявил, что никаких изменений во вступительной кампании в этом году не планируется, пишет БЕЛТА.

Министр отметил, что появляется много вбросов на эту тему в интернете и СМИ – например, «давайте поменяем форму вступительных испытаний, давайте вообще их отменим и по конкурсу аттестатов проведем».

Игорь Карпенко считает, что это будет неправильно и создаст неравные условия.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Гродно
 
 
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24 апреля во время встречи с коллективом гимназии №10 в Гродно министр образования Игорь Карпенко заявил, что никаких изменений во вступительной кампании в этом...
 
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