|
«Многие считают, раз это связано с Чернобылем, значит, надо зайти на сайт Чернобыля». Как узнать о радиационном фоне?
Источник материала: СТВ
Последствия катастрофы на ЧАЭС и нынешнюю ситуацию с пожарами в зоне отчуждения обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Александр Коновальчик, начальник Белгидромета:
Пётр Николаенко, заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси:
Александр Коновальчик:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Многие считают, раз это связано с Чернобылем, значит, надо зайти на сайт Чернобыля». Как узнать о радиационном фоне?
Последствия катастрофы на ЧАЭС и нынешнюю ситуацию с пожарами в зоне отчуждения обсуждали в программе «В обстановке мира». Депутат: «Я сама – житель Хойникского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)