ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Многие считают, раз это связано с Чернобылем, значит, надо зайти на сайт Чернобыля». Как узнать о радиационном фоне?

24.04.2020 13:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Последствия катастрофы на ЧАЭС и нынешнюю ситуацию с пожарами в зоне отчуждения обсуждали в программе «В обстановке мира».

Депутат: «Я сама – житель Хойникского района. Надо огромное спасибо сказать и Президенту, и государству, что разработали вот эти программы»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Информация о радиационном фоне: насколько она доступна, распространена? И самое главное, понятна – уровень опасности, уровень безопасности?

Александр Коновальчик, начальник Белгидромета:
Все государственные органы в меру своей компетенции, естественно, всю информацию доводят до населения. Министерство природных ресурсов на сегодняшний день использует и современные технологии, и печатные СМИ, и интернет-ресурсы для того, чтобы доводить эту информацию максимально до населения.

И населению хотелось бы посоветовать не слушать фейки, а больше обращаться к официальным источникам информации, где они её получат от компетентных источников. Говоря о доступности – у каждого из нас сейчас мобильные телефоны есть. В том числе Министерством природных ресурсов разработано приложение «Погода в кармане». Это доступно. Вы можете там сразу же ознакомиться.

«Многие считают, раз это связано с Чернобылем, значит, надо зайти на сайт Чернобыля». Как узнать о радиационном фоне?

Пётр Николаенко, заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси:
Радиационная обстановка на сайте Белгидромета вся есть. Когда пожары начались, мы на своём сайте опубликовали информацию и сделали ссылки на сайт Гидромета, чтобы человек… Многие считают, раз это связано с Чернобылем, значит, надо зайти на сайт Чернобыля. Мы свою дали информацию и сделали ссылки на сайт Гидромета, чтобы они могли перейти по этим ссылкам и посмотреть радиационную обстановку в реальном времени.

Александр Коновальчик:
У нас самая актуальная информация.

Люди в материале: Игорь Марзалюк, Пётр Николаенко, Александр Коновальчик

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последствия катастрофы на ЧАЭС и нынешнюю ситуацию с пожарами в зоне отчуждения обсуждали в программе «В обстановке мира». Депутат: «Я сама – житель Хойникского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Игорь Карпенко: Никаких изменений во вступительной кампании в этом году не планируется
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика