Источник материала: ОНТ

Европейская конфедерация волейбола приняла решение не доигрывать оставшиеся матчи еврокубкового сезона.

Совет ЕКВ досрочно завершил сезон и отменил поединки решающих стадий. В том числе и Суперфинал Лиги чемпионов. Несмотря на то, что сезон не будет доигран, правление согласилось выделить более 80% ожидаемого призового фонда командам, участвующим в трех турнирах. Также Европейская конфедерация сохранила призовой фонд на следующий сезон и утвердила дополнительную финансовую поддержку клубам.

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