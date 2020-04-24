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Европейская конфедерация волейбола приняла решение не доигрывать оставшиеся матчи еврокубкового сезона
Источник материала: ОНТ
Европейская конфедерация волейбола приняла решение не доигрывать оставшиеся матчи еврокубкового сезона.
Совет ЕКВ досрочно завершил сезон и отменил поединки решающих стадий. В том числе и Суперфинал Лиги чемпионов. Несмотря на то, что сезон не будет доигран, правление согласилось выделить более 80% ожидаемого призового фонда командам, участвующим в трех турнирах. Также Европейская конфедерация сохранила призовой фонд на следующий сезон и утвердила дополнительную финансовую поддержку клубам.
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Европейская конфедерация волейбола приняла решение не доигрывать оставшиеся матчи еврокубкового сезона
Европейская конфедерация волейбола приняла решение не доигрывать оставшиеся матчи еврокубкового сезона. Совет ЕКВ досрочно завершил сезон и отменил поединки...
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