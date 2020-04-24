Евро снова обвалился

Сегодня впервые за месяц стоимость корзины валют не изменилась по итогам торгов: укрепление российского рубля было компенсировано ослаблением доллара и евро.





Курс доллара снизился на 0,0057 BYN до 2,4630 BYN/USD. За последние два дня доллар подешевел на 0,0319 BYN. С начала месяца стоимость американской валюты упала на 0,1226 BYN.





Курс евро обвалился на 0,0175 BYN до 2,6470 BYN/EUR. Евро за два дня рухнул на 0,0558 BYN, а с начала апреля уже на 0,1976 BYN и оказался на минимуме за 38(!) дней.





Курс российского рубля вырос на 0,0125 BYN до 3,2973 BYN/100 RUB. Это позволило российскому рублю выйти из отрицательной зоны по сравнению с началом месяца. Так, если вчера сотня рублей РФ была на 0,0062 BYN дешевле, чем в начале апреля, то сегодня она уже на 0,0063 BYN дороже.





Центробанк России

Укрепление российского рубля продолжилось на торгах Московской биржи в пятницу. Так, если вчера официальный курс доллара ЦБРФ обвалился почти на 2 рубля до 75,1290 российских рублей, то сегодня он снизится всего на 41 копейку до 74,7163 российских рублей.





Официальный курс евро на завтра опустится примерно на 84 копейки до 80,31 российских рублей и это после вчерашнего обвала на 2,54 рубля.