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Совет акционеров баскетбольной Евролиги провел дистанционное заседание
Источник материала: ОНТ
Совет акционеров баскетбольной Евролиги провел дистанционное заседание, на котором был утвержден план по возможному возобновлению сезона.
С 12 июня по 2 июля будет организован тренировочный лагерь. Затем пройдут матчи Евролиги и Еврокубка. Как заявил президент Евролиги Жорди Бертомеу, календарь будет учитывать оставшиеся 54 игры регулярного сезона Евролиги, а также возможный «Финал восьми».
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Совет акционеров баскетбольной Евролиги провел дистанционное заседание, на котором был утвержден план по возможному возобновлению сезона. С 12 июня по 2 июля будет...
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