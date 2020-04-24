Источник материала: ОНТ

Совет акционеров баскетбольной Евролиги провел дистанционное заседание, на котором был утвержден план по возможному возобновлению сезона.

С 12 июня по 2 июля будет организован тренировочный лагерь. Затем пройдут матчи Евролиги и Еврокубка. Как заявил президент Евролиги Жорди Бертомеу, календарь будет учитывать оставшиеся 54 игры регулярного сезона Евролиги, а также возможный «Финал восьми».

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