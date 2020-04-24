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В Нидерландах в дом престарелых заходят альпака

24.04.2020 14:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Нидерландах в дом престарелых заходят альпака

Умиление в доме престарелых в Нидерландах. В гости к пожилым людям заглянули альпака.


Животные очень социальные и контакт с ними – именно то, чего так не хватает постояльцам во время карантина. Потому пансионат подружился с местной компанией, у которой таких альпака – шесть. И теперь общение с четвероногими гостями у пенсионеров проходит ежедневно. Некоторые выходят на улицу пообщаться с животными лично. Другие смотрят через окно. Но довольны все. В том числе и животные. Их не только гладят, еще и угощают вкусными лакомствами.

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Умиление в доме престарелых в Нидерландах. В гости к пожилым людям заглянули альпака. Животные очень социальные и контакт с ними – именно то, чего так не хватает...
 
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