В Нидерландах в дом престарелых заходят альпака

Источник материала: ОНТ

Умиление в доме престарелых в Нидерландах. В гости к пожилым людям заглянули альпака.





Животные очень социальные и контакт с ними – именно то, чего так не хватает постояльцам во время карантина. Потому пансионат подружился с местной компанией, у которой таких альпака – шесть. И теперь общение с четвероногими гостями у пенсионеров проходит ежедневно. Некоторые выходят на улицу пообщаться с животными лично. Другие смотрят через окно. Но довольны все. В том числе и животные. Их не только гладят, еще и угощают вкусными лакомствами.

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