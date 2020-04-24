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В Испании футболистов впервые посадят в тюрьму за «договорняк». Среди них - бывший игрок «Барсы»
Источник материала: Tut.by
Бывший глава «Осасуны» Анхель Мария Визкай и экс-футболисты «Бетиса» Антонио Амайя и Хави Торрес осуждены за договорной матч чемпионата Испании, который прошел в 2014 году.
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Примечательно, что этих результатов «Осасуне» в итоге не хватило. Во второй дивизион в тот год вылетели и «Бетис», и «Вальядолид», и «Осасуна».
Амайя покинул «Бетис» в тот же год и выступал затем за родной «Райо Вальекано». Хави Торрес провел в севильском клубе еще два года и даже был ассистентом капитана. Сейчас он защищает цвета «Эльче». Вершиной же его карьеры стал сезон 2008/2009, когда он провел несколько матчей за «Барселону».
Визкайо был осужден на восемь лет, Амайя и Торрес — на год. Это первый в истории Испании приговор за участие в договорном матче.
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Бывший глава «Осасуны» Анхель Мария Визкай и экс-футболисты «Бетиса» Антонио Амайя и Хави Торрес осуждены за договорной матч чемпионата Испании, который прошел в...
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