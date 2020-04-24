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В Испании футболистов впервые посадят в тюрьму за «договорняк». Среди них - бывший игрок «Барсы»

24.04.2020 14:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший глава «Осасуны» Анхель Мария Визкай и экс-футболисты «Бетиса» Антонио Амайя и Хави Торрес осуждены за договорной матч чемпионата Испании, который прошел в 2014 году.


Антонио Амайя — слева. Reuters

Как сообщает Marca, футболистам было обещано 650 000 евро. Потерявший к тому моменту шансы на сохранение места в элите «Бетис» должен был помочь «Осасуне» в двух турах. Сначала обыграть «Вальядолид» (400 000 евро), а затем проиграть «Осасуне» (250 000 евро).

Примечательно, что этих результатов «Осасуне» в итоге не хватило. Во второй дивизион в тот год вылетели и «Бетис», и «Вальядолид», и «Осасуна».

Амайя покинул «Бетис» в тот же год и выступал затем за родной «Райо Вальекано». Хави Торрес провел в севильском клубе еще два года и даже был ассистентом капитана. Сейчас он защищает цвета «Эльче». Вершиной же его карьеры стал сезон 2008/2009, когда он провел несколько матчей за «Барселону».

Визкайо был осужден на восемь лет, Амайя и Торрес — на год. Это первый в истории Испании приговор за участие в договорном матче.

 
 
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Бывший глава «Осасуны» Анхель Мария Визкай и экс-футболисты «Бетиса» Антонио Амайя и Хави Торрес осуждены за договорной матч чемпионата Испании, который прошел в...
 
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