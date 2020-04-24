ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Житель Барановичей украл у дяди сбережения и потратил их за ночь

24.04.2020 14:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Барановичах племянник пришёл в гости к дяде и украл крупную сумму денег. 

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, к правоохранителям за помощью обратился житель Барановичей. Гражданин сказал, что у него пропали 3 300 долларов. 

Выяснилось, что ранее к мужчине в гости пришёл племянник. Обрадованный дядя захотел сделать подарок молодому человеку. У него на глазах гражданин достал из тайника наличность, вручил парню несколько купюр, а затем спрятал остальные деньги обратно в шкаф. 

Далее родственники вместе употребили алкогольные напитки, а затем мужчина заснул. Утром заявитель не увидел ни племянника, ни денег. Сначала житель Барановичей позвонил юноше, но у того был выключен мобильник. Тогда мужчина обратился в милицию. 

На следующий день был задержан 28-летний ранее судимый молодой человек. Фигурант пояснил, что все деньги потратил на различные покупки и отдых в увеселительных заведениях. Действиям подозреваемого дана правовая оценка. 

Месяцем ранее житель Осиповичей подозревался в оплате покупок в онлайн-играх карточкой своей тёти. 

Общая сумма потраченного составила более 350 рублей – подробнее здесь

 

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Барановичах племянник пришёл в гости к дяде и украл крупную сумму денег.  Как сообщает УВД Брестского облисполкома, к правоохранителям за...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Испании футболистов впервые посадят в тюрьму за «договорняк». Среди них - бывший игрок «Барсы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика