В антарктических льдах нашли микропластик

Источник материала: Tut.by

Австралийские исследователи впервые обнаружили микрочастицы пластика в морском льду с восточного побережья Антарктиды. Об этом пишет пресс-служба Университета Тасмании со ссылкой на журнал Marine Pollution Bulletin .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: wikimedia.org

Исследователи изучили керн, который был добыт на восточном побережье Антарктиды в 2009 году, и обнаружили там 96 частиц микропластика, которые относились к 14 различным типам полимера.

Ведущий автор исследования Анна Келли рассказала, что среднее содержание пластика составляло около 12 частиц на литр. Причем частицы были крупнее тех, что раньше находили в арктическом льду. То есть, источник загрязнения местный, потому что у него меньше времени на то, чтобы разложиться на более мелкие частицы.

Так что, по мнению Анны, источником могут быть одежда и экипировка туристов и исследователей, а также снасти рыбаков.

Так как микропластик не тонет, он может попасть из тающего льда в воду, где его поглотит криль — ключевой вид в экосистеме Южного океана, а затем и морские хищники, что расположены выше в пищевой цепи.

Ученые проведут дополнительные исследования, чтобы выяснить, увеличился ли уровень загрязнения за последнее десятилетие, изучив антарктический лед, который образовался в этом году.