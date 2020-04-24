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Список телефонов организаций, если вам нужна помощь
24.04.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Если вы нуждаетесь в продуктах питания, одежде, лечении от алкогольной или наркотической зависимости, можете обратиться по следующим телефонным номерам:
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Если вы нуждаетесь в продуктах питания, одежде, лечении от алкогольной или наркотической зависимости, можете обратиться Сообщение Список телефонов организаций,...
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