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Силовики задержали «черных риелторов», которые 10 лет орудовали в Минске

24.04.2020 14:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД задержало двоих «черных риелторов», которые обманули как минимум десять человек и продали их квартиры. Об этом сообщают в телеграм-канале МВД.


По информации оперативников, за последние десять лет обвиняемые (41-летний минчанин и 55-летний житель Ждановичей) незаконно завладели как минимум десятью квартирами в Минске. Жертвами аферы оказались социально незащищенные люди — инвалиды, одинокие пенсионеры и асоциальные личности.

Они узнавали о тех, кто не платит коммуналку и потом приходили к ним под видом риелторов и уговаривали продать квартиры. Если те не соглашались, то «черные риелторы» говорили, что их выселят компетентные органы.

— После продажи квартиры потерпевшим покупалось более дешевое жилье и на их банковские счета вносились незначительные суммы для создания видимости осуществления расчетов с последними. Остальной разницей в сумме, которая варьировалась от 10 до 30 тысяч долларов, завладевали обвиняемые, — рассказали в пятом управлении ГУБОПиК МВД по Минску.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по четырем фактам мошенничества, совершенного в особо крупном размере.

 
Теги: Минск
 
 
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Жертвами аферы оказались социально незащищенные люди - инвалиды, одинокие пенсионеры и асоциальные личности.
 
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