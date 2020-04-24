ГрГУ имени Янки Купалы перечислил три тысячи рублей на счет Гродненской областной станции скорой медицинской помощи

Источник материала: Вороновская газета





Купаловский университет принимает участие в благотворительных мероприятиях для медиков.

24 апреля университет передал Гродненской областной станции скорой медицинской помощи сертификат на сумму 3 000 рублей и благодарственный лист, в котором выразил медикам благодарность за ответственный и нелегкий труд.





Стоит отметить, что Купаловский университет уже не в первый раз помогает медицинским работникам . Так, активную позицию занимает Технопарк, где ежедневно выпускают универсальные защитные экраны, используя технологии лазерной резки и 3D-печати, а также производят средства индивидуальной защиты для медиков. Уже реализовано более 700 защитных экранов, заключено договоров на изготовление более чем 2000 штук.

Кроме того, сто защитных экранов для медиков, закупленных за счет средств профкомов работников и студентов ГрГУ имени Янки Купалы, направлены в лечебные учреждения областного центра. Вместе с защитными экранами профсоюзные активисты – сотрудники и студенты ГрГУ имени Янки Купалы – передали лечебным учреждениям города Гродно распылители для санитарной обработки рук.

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