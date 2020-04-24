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ГрГУ имени Янки Купалы перечислил три тысячи рублей на счет Гродненской областной станции скорой медицинской помощи
24.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Купаловский университет принимает участие в благотворительных мероприятиях для медиков.
24 апреля университет передал Гродненской областной станции скорой медицинской помощи сертификат на сумму 3 000 рублей и благодарственный лист, в котором выразил медикам благодарность за ответственный и нелегкий труд.
Стоит отметить, что Купаловский университет уже не в первый раз
Кроме того, сто защитных экранов для медиков, закупленных за счет средств профкомов работников и студентов ГрГУ имени Янки Купалы, направлены в лечебные учреждения областного центра. Вместе с защитными экранами профсоюзные активисты – сотрудники и студенты ГрГУ имени Янки Купалы – передали лечебным учреждениям города Гродно распылители для санитарной обработки рук.
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ГрГУ имени Янки Купалы перечислил три тысячи рублей на счет Гродненской областной станции скорой медицинской помощи
Купаловский университет принимает участие в благотворительных мероприятиях для медиков. 24 апреля университет передал Гродненской областной станции скорой...
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