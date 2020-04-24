 "Паровозик" из 4 машин собрался на проспекте Машерова вчера, 23 апреля 2020 года. Как?

Источник материала: Виртуальный Брест

Невнимательность водителей приводит к дорожно-транспортным происшествиям.





В данных авариях пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Уважаемые водители, при движении в потоке будьте предельно внимательны и осторожны, соблюдайте безопасную дистанцию (во время движения не отвлекайтесь от управления) и скорость, учитывайте состояние проезжей части и помните, что перед пешеходными переходами вы должны быть сконцентрированы вдвойне, скорость движения должна быть такова, чтобы в случае появления пешехода вы могли бы остановится и пропустить.

Заранее прогнозируйте дорожную обстановку и будьте внимательны на дороге, от ваших правильных действий зависит ваша безопасность и безопасность других участников дорожного движения!





