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"Паровозик" из 4 машин собрался на проспекте Машерова вчера, 23 апреля 2020 года. Как?
24.04.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Невнимательность водителей приводит к дорожно-транспортным происшествиям.
В данных авариях пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Уважаемые водители, при движении в потоке будьте предельно внимательны и осторожны, соблюдайте безопасную дистанцию (во время движения не отвлекайтесь от управления) и скорость, учитывайте состояние проезжей части и помните, что перед пешеходными переходами вы должны быть сконцентрированы вдвойне, скорость движения должна быть такова, чтобы в случае появления пешехода вы могли бы остановится и пропустить.
Заранее прогнозируйте дорожную обстановку и будьте внимательны на дороге, от ваших правильных действий зависит ваша безопасность и безопасность других участников дорожного движения!
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Невнимательность водителей приводит к дорожно-транспортным происшествиям. В данных авариях пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения....
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