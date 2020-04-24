Источник материала: ОНТ

Группа «Мумий Тролль» выпустила клип на песню «Лира». Также эта работа – начало сотрудничества с российским подразделением компании Warner Music. Об этом сообщает BURO.





Фронтмена Ильи Лагутенко отметил, что идея песни была навеяна древним японским культом Хотаругари, что означает любование светлячками в летний сезон. В прошлом году он со своей семьей посетил Японию, чтобы увидеть это своими глазами.

Автором клипа в стиле фэнтези стал шведско-бельгийский режиссер и художник Бьорн Тагемос. Он известен по фильму «Gotterdamerung» («Гибель богов») с участием Лемми, Грейс Джонс и Игги Попа.

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