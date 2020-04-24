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Роттердам готов принять «Евровидение» в 2021 году. Когда и где планируют провести конкурс?
Источник материала: СТВ
Новости мира. Нидерландский Роттердам готов принять «Евровидение» в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом после голосования заявили члены городского совета.
Ожидается, что международный песенный конкурс пройдет с 12 по 16 мая там же, где и планировалось – в большом концертном зале Ahoy.
Уже известно, что организаторы шоу намерены дополнительно потратить почти 7 миллионов евро. Окончательное решение по этому вопросу все же пока неизвестно. Где все-таки состоится песенное состязание 2021-го, станет известно в мае.
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Новости мира. Нидерландский Роттердам готов принять «Евровидение» в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом после голосования заявили члены...
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