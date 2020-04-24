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Роттердам готов принять «Евровидение» в 2021 году. Когда и где планируют провести конкурс?

24.04.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Нидерландский Роттердам готов принять «Евровидение» в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом после голосования заявили члены городского совета.

Уже с новой песней. Организаторы «Евровидения» озвучили правила участия в конкурсе в 2021 году

Роттердам готов принять «Евровидение» в 2021 году. Когда и где планируют провести конкурс?

Ожидается, что международный песенный конкурс пройдет с 12 по 16 мая там же, где и планировалось – в большом концертном зале Ahoy.

Уже известно, что организаторы шоу намерены дополнительно потратить почти 7 миллионов евро. Окончательное решение по этому вопросу все же пока неизвестно. Где все-таки состоится песенное состязание 2021-го, станет известно в мае.

Роттердам готов принять «Евровидение» в 2021 году. Когда и где планируют провести конкурс?

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Новости мира. Нидерландский Роттердам готов принять «Евровидение» в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом после голосования заявили члены...
 
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