С начала года в Могилевской области произошло более 400 загораний сухой растительности

Источник материала: Маяк Преднепровья

С начала года в Могилевской области произошло 408 загораний сухой растительности и 48 пожаров леса, на которых погибли 2 человека и 3 пострадали. Об этом сообщила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших.

«Весенние палы ежегодно наносят серьезный урон и окружающей среде. В результате таких действий нарушается естественный природный баланс, кроме этого палы могут привести к масштабным пожарам в лесах и на торфяниках, — отметила собеседница. — Огонь губит зверей и пресмыкающихся, уничтожает кладки и места гнездования птиц, обедняет видовой состав луговой растительности. В местах, где прошли палы, уже не будет прежнего разнотравья, освободившуюся территорию захватят сорняки».

Для безопасного сжигания мусора необходимы следующие условия: безветренная погода, емкость с водой объемом не менее 10 литров, очищенная от верхнего слоя почвы площадка, расстояние от которой должно быть не менее 10 метров до строений, 20 метров до лесного массива и 30 метров до скирд сена и соломы. Регулярно обкашивайте территорию участка.

Любителям шашлыков и барбекю напоминаем: мангал или гриль безопасно устанавливать на расстоянии как минимум 4 метров от дома. После сжигания мусора, отходов на площадках и приготовления пищи, горящие материалы потушите до полного прекращения тления.

Тем же, кто хочет провести время на лоне лесной природы, сообщаем, что в 9 районах области введен запрет на посещение лесов. Это Горецкий, Костюковичский, Краснопольский, Могилевский, Мстиславский, Осиповичский, Славгородский, Хотимский, Чериковский районы.

Согласно статье 15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных нарушениях, за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов, виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин (более тысячи рублей). Разведение костров в запрещенных местах влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двенадцатибазовых величин (ст.15.58 Кодекса Республики Беларусь об административных нарушениях). За уничтожение либо повреждение торфяников, лесных массивов предусмотрена уголовная ответственность.

Алгоритм тушения сухой растительности:

Начинающую гореть траву можно потушить самостоятельно, забросав кромки пожара грунтом или песком. Для тушения подойдут также связки прутьев или веток лиственных деревьев, плотная ткань, мокрая одежда. Наносите скользящие удары по кромке огня сбоку в сторону очага пожара, как бы сметая пламя; ветви, ткань после каждого удара переворачивайте, чтобы они, таким образом, охлаждались и не загорелись. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова.

28 апреля — великий праздник Радуница. При посещении кладбищ соблюдайте следующие правила:

— не бросайте горящие спички и окурки;

— зажженные свечи должны находиться в специальных лампадках, подальше от легковоспламеняющихся предметов. Уходя, не забудьте погасить свечу;

— не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;

— мусор не сжигайте, а выбрасывайте в специальные контейнеры;

— во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите территорию от мусора и сухой травы;

— не оставляйте на земле бутылки или осколки стекла.

— не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте о возгораниях в дежурную службу МЧС по тел. «101», «112».

Безопасных вам выходных!