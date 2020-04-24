Тайник с боеприпасами и взрывчаткой нашли в Вороновском районе

Источник материала: ОНТ

Тайник с оружием и взрывчатыми веществами был обнаружен милиционерами в Вороновском районе Гродненской области, передает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Вечером 23 апреля в Вороновское РОВД поступило сообщение о конфликте между двумя жителями деревни Пашковичи, куда и выдвинулись правоохранители. Однако в ходе разбирательства один из участников конфликта сообщил милиционеру об оружейном тайнике в лесу.





К указанному месту отправилась следственно-оперативная группа, а также группа разминирования. Из земли ими была извлечена пластиковая емкость, в которой хранились охотничий карабин, пистолет, коробки с патронами разного калибра, две гранаты, а также тротиловые и дымовые шашки.





Весь арсенал был изъят правоохранителями. Проводится проверка.





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