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Тайник с боеприпасами и взрывчаткой нашли в Вороновском районе
Источник материала: ОНТ
Тайник с оружием и взрывчатыми веществами был обнаружен милиционерами в Вороновском районе Гродненской области,
Вечером 23 апреля в Вороновское РОВД поступило сообщение о конфликте между двумя жителями деревни Пашковичи, куда и выдвинулись правоохранители. Однако в ходе разбирательства один из участников конфликта сообщил милиционеру об оружейном тайнике в лесу.
К указанному месту отправилась следственно-оперативная группа, а также группа разминирования. Из земли ими была извлечена пластиковая емкость, в которой хранились охотничий карабин, пистолет, коробки с патронами разного калибра, две гранаты, а также тротиловые и дымовые шашки.
Весь арсенал был изъят правоохранителями. Проводится проверка.
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Тайник с оружием и взрывчатыми веществами был обнаружен милиционерами в Вороновском районе Гродненской области, передает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова....
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