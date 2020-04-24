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Тренер Шантарович: «Издеваюсь сам над собой, и заставляю этих ребят издеваться. Это уже методика»
Источник материала: СТВ
Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Владимир Шантарович, тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР:
Вадим Щеглов:
Владимир Шантарович:
Вадим Щеглов:
Владимир Шантарович:
И вот поэтому я вкус этого понял. И вот это – решить вопрос медали стоял, уже после этих Олимпийских игр в Сеуле я уже начал замахиваться как-то. Я созревал для того, чтобы решить уже такие задачи, как завоевание медали на Олимпийских играх. Но проходит ещё 4 года – всё. Раз – Советского Союза нет! Всё! Советский Союз расходится по своим «квартирам», по союзным республикам бывшим. На первый план выходят люди – не герои. Понимаете?
Также в интервью Владимир Шантарович рассказал:
– как в 70-ые жил на работе и ночевал на корабле
– о допинговом скандале 2016 года
– сколько зарабатывает
– о жене и сыне
– о мечте слышать гимн Беларуси на всех международных соревнованиях
Смотрите 26 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы помните, кто из воспитанников стал первым олимпийским...
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