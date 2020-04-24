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Неоновые волны впервые за 60 лет увидели на пляже жители Акапулько

24.04.2020 15:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неоновые волны впервые за 60 лет увидели на пляже жители Акапулько

Настоящее световое шоу увидели немногочисленные посетители пляжа в Акапулько: береговая линия засияла неоново-синим цветом, пишет Daily Mail.

По данным источника, такого местные жители не видели в течение последних 60 лет.

Невероятно красивые неоново-голубые волны, разбивающиеся о берег, можно было наблюдать на пляже Пуэрто-Маркес.

По словам биолога Энрике Айалы Дюваля, это красивое зрелище вовсе не связано с долгим отсутствием людей на пляже из-за карантина (эта версия распространилась в соцсетях). Эксперт пояснил, что все дело в биолюминесценции. Это способность живых организмов светиться. Например, такой эффект могут создавать водоросли, моллюски, медузы.

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Настоящее световое шоу увидели немногочисленные посетители пляжа в Акапулько: береговая линия засияла неоново-синим цветом, пишет Daily Mail. По данным источника,...
 
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