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Эти фотографии удивляют. Девять снимков, которые были сделаны очень вовремя
Источник материала: СТВ
Фотография, сделанная в идеальный момент. Возможно ли это? Да, но чаще всего такие снимки получаются случайно. Именно поэтому они так ценны. Мы собрали несколько удачных фотографий, когда словно само провидение помогло фотографу нажать на кнопку в самый удачный миг.
«Чтоб тебя! (сердито трясёт пустой конус)»,
«Моя дочь наступила на детальку Lego»,
«Этот тисовый длинный лук был слишком сухим или моя рукоятка была недостаточно хороша»,
«Я попросила своего парня сфотографировать меня на фоне океана в Исландии»,
«Моя подруга весело проводит день в Кардиффе»,
«Неуклюжий и летящий. Мой отец падает с дивана где-то в 1980-ых»,
«Моя младшая сестра была так взволнована, что поскользнулась на снегу»,
«Мотоциклист появился в кадре и превратил снимок в фотобомбу»,
«Идеальное время. Моя бабушка ныряет намного лучше меня»,
Недавно мы собрали несколько снимков, у которых есть одна общая черта.
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Фотография, сделанная в идеальный момент. Возможно ли это? Да, но чаще всего такие снимки получаются случайно. Именно поэтому они так ценны. Мы собрали несколько...
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