Игрока брестского «Динамо» дисквалифицировали на пять матчей

Источник материала: Tut.by

Защитника брестского «Динамо» Евгения Хачериди дисквалифицировали сразу на пять матчей, также ему дали штраф в 50 базовых величин (1350 рублей). Такое решение вынес контрольно-дисциплинарный комитет АБФФ.

Напомним, инцидент произошел в прошлом туре в Витебске. Там действующие чемпионы проиграли местному клубу, а судья удалил двух динамовских центральных защитников — Габи Кики и Евгения Хачериди. Последнего за неспортивное поведение.

Вот этот момент:

Как сообщил тогда корреспондент «Прессбола», после матча Евгений Хачериди и массажист команды Сергей Лапицкий вступили в конфликт с судьями.

В протоколе тогда было указано, что Лапицкий оскорблял судейскую бригаду нецензурной бранью и угрожал физической расправой. Хачериди в подтрибунном помещении в агрессивной форме пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова.

Кстати, Лапицкий тоже получил дисквалификацию — уже на три игры. Ему нужно заплатить штраф 30 базовых величин (810 рублей).

Кроме того, оштрафован и сам клуб — тоже на 30 базовых величин.