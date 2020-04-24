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Игрока брестского «Динамо» дисквалифицировали на пять матчей

24.04.2020 16:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Защитника брестского «Динамо» Евгения Хачериди дисквалифицировали сразу на пять матчей, также ему дали штраф в 50 базовых величин (1350 рублей). Такое решение вынес контрольно-дисциплинарный комитет АБФФ.

Напомним, инцидент произошел в прошлом туре в Витебске. Там действующие чемпионы проиграли местному клубу, а судья удалил двух динамовских центральных защитников — Габи Кики и Евгения Хачериди. Последнего за неспортивное поведение.

Вот этот момент:

Как сообщил тогда корреспондент «Прессбола», после матча Евгений Хачериди и массажист команды Сергей Лапицкий вступили в конфликт с судьями.

В протоколе тогда было указано, что Лапицкий оскорблял судейскую бригаду нецензурной бранью и угрожал физической расправой. Хачериди в подтрибунном помещении в агрессивной форме пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова.

Кстати, Лапицкий тоже получил дисквалификацию — уже на три игры. Ему нужно заплатить штраф 30 базовых величин (810 рублей).

Кроме того, оштрафован и сам клуб — тоже на 30 базовых величин.

 
Теги: Витебск
 
 
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