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Игрока брестского «Динамо» дисквалифицировали на пять матчей
Источник материала: Tut.by
Защитника брестского «Динамо» Евгения Хачериди дисквалифицировали сразу на пять матчей, также ему дали штраф в 50 базовых величин (1350 рублей). Такое решение
Напомним, инцидент произошел в прошлом туре в Витебске. Там действующие чемпионы проиграли местному клубу, а судья удалил двух динамовских центральных защитников — Габи Кики и Евгения Хачериди. Последнего за неспортивное поведение.
Вот этот момент:
Как
В протоколе тогда было указано, что Лапицкий оскорблял судейскую бригаду нецензурной бранью и угрожал физической расправой. Хачериди в подтрибунном помещении в агрессивной форме пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова.
Кстати, Лапицкий тоже получил дисквалификацию — уже на три игры. Ему нужно заплатить штраф 30 базовых величин (810 рублей).
Кроме того, оштрафован и сам клуб — тоже на 30 базовых величин.
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