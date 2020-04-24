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Чемпионат Европы по лёгкой атлетике перенесен
Источник материала: ОНТ
Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в этом году не состоится.
Крупный старт должен был принять Париж с 26-го по 30-е августа. Но организаторы приняли решение об окончательной отмене соревнований. На прошлом чемпионате Европы, который прошел в 2018 году в Берлине, сборная Беларуси завоевала шесть наград. Ольга Мазурёнок и Эльвира Герман стали победительницами турнира.
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Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в этом году не состоится. Крупный старт должен был принять Париж с 26-го по 30-е августа. Но организаторы приняли решение об...
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