Чемпионат Европы по лёгкой атлетике перенесен

Источник материала: ОНТ

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в этом году не состоится.

Крупный старт должен был принять Париж с 26-го по 30-е августа. Но организаторы приняли решение об окончательной отмене соревнований. На прошлом чемпионате Европы, который прошел в 2018 году в Берлине, сборная Беларуси завоевала шесть наград. Ольга Мазурёнок и Эльвира Герман стали победительницами турнира.

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