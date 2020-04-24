Пара делала уборку и услышала шорох из дивана. Дальше все было как в настоящем экшене

Источник материала: Tut.by

Обычная уборка дома превратилась в настоящий экшен для пары из США. Все началось с того, что они услышали шорох из дивана, а когда решили посмотреть поближе, обнаружили там неожиданный и неприятный сюрприз. Дальше события развивались стремительно: просто посмотрите, что случилось!