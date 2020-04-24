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Пара делала уборку и услышала шорох из дивана. Дальше все было как в настоящем экшене

24.04.2020 16:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Обычная уборка дома превратилась в настоящий экшен для пары из США. Все началось с того, что они услышали шорох из дивана, а когда решили посмотреть поближе, обнаружили там неожиданный и неприятный сюрприз. Дальше события развивались стремительно: просто посмотрите, что случилось!

 
 
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