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Пара делала уборку и услышала шорох из дивана. Дальше все было как в настоящем экшене
Источник материала: Tut.by
Обычная уборка дома превратилась в настоящий экшен для пары из США. Все началось с того, что они услышали шорох из дивана, а когда решили посмотреть поближе, обнаружили там неожиданный и неприятный сюрприз. Дальше события развивались стремительно: просто посмотрите, что случилось!
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События развивались стремительно!
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