В апреле на большей части территории Беларуси выпало не более 10-30% климатической нормы осадков

Источник материала: Виртуальный Брест

За прошедший период апреля на большей части территории Беларуси осадков выпало не более 10-30% от климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





Из-за дефицита осадков складываются довольно сложные агрометеорологические условия для обработки почвы, прорастания зерна и появления всходов яровых культур, отрастания трав.

На значительной территории страны, особенно в южной половине, наблюдается слабое увлажнение верхнего 10-сантиметрового слоя почвы. По данным метеостанции "Василевичи" (Речицкий район) верхний слой почвы полностью иссушен. В районах, где верхний слой почвы остается в умеренно влажном состоянии, условия для сева лучше.

"В ближайшее время ожидаемые кратковременные дожди увлажнят верхний слой почвы, но не повсеместно. Из-за неравномерного распределения осадков на части площадей сохранится недостаток почвенной влаги", - прогнозируют в Белгидромете.