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34-я годовщина со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции собрала быховчан на Октябрьской площади (фото)

24.04.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

26 апреля исполняется 34-я годовщина с момента взрыва реактора на Чернобыльской АЭС.

Та крупнейшая техногенная катастрофа ХХ столетия произошла ночью, в 1 час 23 минуты. Атомная электростанция, как известно, расположена недалеко от города ядерщиков Припять соседней Украины. Однако от взрыва реактора четвертого энергоблока наиболее пострадала именно наша страна. Четверть всей ее территории оказалась усыпанной опасными для жизни людей радиоактивными веществами. Такой печальной участи не избежала и наша родная Быховщина. А посему накануне трагической даты в райцентре прошел митинг-реквием.

34-я годовщина со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции собрала быховчан на Октябрьской площади (фото)

34-я годовщина со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции собрала быховчан на Октябрьской площади (фото)

34-я годовщина со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции собрала быховчан на Октябрьской площади (фото)

34-я годовщина со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции собрала быховчан на Октябрьской площади (фото)

34-я годовщина со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции собрала быховчан на Октябрьской площади (фото)

34-я годовщина со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции собрала быховчан на Октябрьской площади (фото)

34-я годовщина со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции собрала быховчан на Октябрьской площади (фото)

34-я годовщина со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции собрала быховчан на Октябрьской площади (фото)

34-я годовщина со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции собрала быховчан на Октябрьской площади (фото)

Алеся ЦАРЕВА.

 
 
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26 апреля исполняется 34-я годовщина с момента взрыва реактора на Чернобыльской АЭС. Та крупнейшая техногенная катастрофа ХХ столетия произошла ночью,
 
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