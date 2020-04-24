К сведению. Разбрасывание приманок с вакциной

Источник материала: Ивьевский край

ГУ "Ивьевская районная ветеринарная станция” сообщает, что с 29 апреля 2020 года в рамках выполнения плана проведения противоэпизоотических мероприятий с целью профилактики бешенства будет проводиться оральная иммунизация диких плотоядных животных. С этой целью будут применяться, вакциносодержащие блистеры - приманки (приманки с вакциной), разбрасывание которых будет осуществляться с использованием авиации.

Справочная информация:

Приманка с вакциной представляет собой брикет серого или темно-коричневого цвета массой до 30 г., изготовленный из компонентов кормов, съедобных для плотоядных, имеющий специфический запах. В приманку заключен блистер (капсула) с вакциной.

Запрещается брать приманки с вакциной руками и скармливать их домашним животным. Не допускается контакт детей с вакциносодержащими блистер-приманками.

При случайном попадании вакцины (содержимого блистера) на открытые участки тела или слизистые оболочки глаз, рта или носа их необходимо промыть водой, обработать 2 %-м раствором питьевой соды и обратиться в местное учреждение здравоохранения.

Разбрасывание приманок с вакциной будет проводиться на территории Республики Беларусь вдоль границы с Латвийской, Литовской и Польской Республиками (за исключением населенных пунктов и водоемов) с использованием самолетов. Самолеты будут осуществлять полеты на высоте 150 - 200 метров со скоростью 150-180 км/ч, расстояние между параллельными линиями полетов самолета - 500 метров. Приманки с вакциной будут разбрасываться в количестве 24+/-1 приманки на 1 кв. км.

Обращаем внимание, что людям, находящимся в местах проведения работ по разбрасыванию приманок с вакциной необходимо избегать нахождения в зоне полета самолета во избежание травмирования падающими приманками.