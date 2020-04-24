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Доверились стилисту и не прогадали. Как выглядят люди после удачного похода в парикмахерскую

24.04.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Часто мы слышим, как люди жалуются на парикмахеров. Клиент остаётся недоволен своей причёской, грустит и своей тоской наводит печаль на всех окружающих. Однако так происходит не всегда. Иногда люди, полностью положившись на вкус специалиста, оказываются приятно удивлены. 

«Я сказала моему стилисту сделать так, как на его взгляд будет выглядеть хорошо. Я влюблена», 

Доверились стилисту и не прогадали. Как выглядят люди после удачного похода в парикмахерскую
Фото: reddit.com/user/Jessicasauruss 

«Главное преобразование волос сегодня! 7 часов в салоне – и мой стилист уложил их. Наконец-то я чувствую себя так прекрасно, как никогда не думала, что буду», 

Доверились стилисту и не прогадали. Как выглядят люди после удачного похода в парикмахерскую
Фото: reddit.com/user/thecatbiscuit 

«До и после», 

Доверились стилисту и не прогадали. Как выглядят люди после удачного похода в парикмахерскую
Фото: reddit.com/user/Lexielo 

«Мой стилист спас мои волосы, когда домашняя работа по отбеливанию пошла не так. Теперь у меня оранжевый цвет моей мечты», 

Девушка не стриглась 11 лет из-за неудачного посещения парикмахерской в детстве 

Доверились стилисту и не прогадали. Как выглядят люди после удачного похода в парикмахерскую
Фото: reddit.com/user/M0thbaby 

«Новые причёска и цвет для моей подруги и клиента», 

Доверились стилисту и не прогадали. Как выглядят люди после удачного похода в парикмахерскую
Фото: reddit.com/user/horsefeathertickle 

«Мой стилист превратил мои окрашенные в оранжевый цвет волосы в натуральную медь. Я влюблена», 

Доверились стилисту и не прогадали. Как выглядят люди после удачного похода в парикмахерскую
Фото: reddit.com/user/jecc09 

«До и после. Я изменила цвет с натурального чёрного на бондинку/серый. Я люблю моего парикмахера», 

Доверились стилисту и не прогадали. Как выглядят люди после удачного похода в парикмахерскую
Фото: reddit.com/user/pap3rb0y 

«Мне стукнуло 30 лет. Чувствуется, как новая эра моей жизни, поэтому мне нужны были новые волосы! Попросила своего стилиста отрезать всё это и сделать меня платиновой блондинкой. До сих пор не привыкла видеть себя в зеркале», 

Вот как выглядят девушки до 27 лет, которые рано поседели. И они прекрасны 

Доверились стилисту и не прогадали. Как выглядят люди после удачного похода в парикмахерскую
Фото: reddit.com/user/toki_goes_to_jupiter 

«Сегодня мой стилист сделал меня модной», 

Доверились стилисту и не прогадали. Как выглядят люди после удачного похода в парикмахерскую
Фото: reddit.com/user/Kinky_Dinosaurs 

«До и после. Очень ценю моего стилиста», 

Доверились стилисту и не прогадали. Как выглядят люди после удачного похода в парикмахерскую
Фото: reddit.com/user/tyrionlannistark41 

«Я знаю местного парикмахера, которого все обожают. Вот одна из его работ до и после». 

Доверились стилисту и не прогадали. Как выглядят люди после удачного похода в парикмахерскую
Фото: imgur.com 

Кстати, ранее мы собрали несколько фотографий девушек с очень длинными волосами. Взглянуть на невероятные снимки можно здесь

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Часто мы слышим, как люди жалуются на парикмахеров. Клиент остаётся недоволен своей причёской, грустит и своей тоской наводит печаль на всех окружающих. Однако так...
 
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