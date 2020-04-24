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Доверились стилисту и не прогадали. Как выглядят люди после удачного похода в парикмахерскую
Источник материала: СТВ
Часто мы слышим, как люди жалуются на парикмахеров. Клиент остаётся
«Я сказала моему стилисту сделать так, как на его взгляд будет выглядеть хорошо. Я влюблена»,
«Главное преобразование волос сегодня! 7 часов в салоне – и мой стилист уложил их. Наконец-то я чувствую себя так прекрасно, как никогда не думала, что буду»,
«До и после»,
«Мой стилист спас мои волосы, когда домашняя работа по отбеливанию пошла не так. Теперь у меня оранжевый цвет моей мечты»,
«Новые причёска и цвет для моей подруги и клиента»,
«Мой стилист превратил мои окрашенные в оранжевый цвет волосы в натуральную медь. Я влюблена»,
«До и после. Я изменила цвет с натурального чёрного на бондинку/серый. Я люблю моего парикмахера»,
«Мне стукнуло 30 лет. Чувствуется, как новая эра моей жизни, поэтому мне нужны были новые волосы! Попросила своего стилиста отрезать всё это и сделать меня платиновой блондинкой. До сих пор не привыкла видеть себя в зеркале»,
«Сегодня мой стилист сделал меня модной»,
«До и после. Очень ценю моего стилиста»,
«Я знаю местного парикмахера, которого все обожают. Вот одна из его работ до и после».
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Часто мы слышим, как люди жалуются на парикмахеров. Клиент остаётся недоволен своей причёской, грустит и своей тоской наводит печаль на всех окружающих. Однако так...
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