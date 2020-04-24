Минздрав призвал белорусов воздержаться от посещения кладбищ на Радуницу

Источник материала: ОНТ

Врачи призывают белорусов воздержаться от посещения кладбищ на Радуницу. Об этом сегодня заявила заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан.

Замминистра также отметила, что в преддверии длинных выходных особо важно помнить о лично безопасности.

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