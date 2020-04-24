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Минздрав призвал белорусов воздержаться от посещения кладбищ на Радуницу
Источник материала: ОНТ
Врачи призывают белорусов воздержаться от посещения кладбищ на Радуницу. Об этом сегодня заявила заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан.
Замминистра также отметила, что в преддверии длинных выходных особо важно помнить о лично безопасности.
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Врачи призывают белорусов воздержаться от посещения кладбищ на Радуницу. Об этом сегодня заявила заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан....
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