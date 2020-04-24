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На Каменетчине зарегистрировано 18 пожаров в экосистемах. 10 человек привлечены к ответственности

24.04.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В текущем году на Каменетчине зарегистрировано 18 пожаров в экосистемах, в том числе 1 лесной пожар на общей площади 0,3 га и 17 пожаров травы и кустарников на общей площади более 15 га.

На Каменетчине зарегистрировано 18 пожаров в экосистемах. 10 человек привлечены к ответственности

Инспекцией надзора и профилактики Каменецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям за выжигание сухой растительности к административной ответственности привлечены 2 жителя Каменетчины, на общую сумму 540 рублей. За нарушение правил пожарной безопасности при сжигании мусора привлечено 10 жителей района на общую сумму 216 рублей.

На Каменетчине зарегистрировано 18 пожаров в экосистемах. 10 человек привлечены к ответственности

Уважаемые земляки! Чтобы исключить вероятность возникновения пожара, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности:

На Каменетчине зарегистрировано 18 пожаров в экосистемах. 10 человек привлечены к ответственности

  • не выжигайте сухую растительность;

  • не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;

  • помните, что сжигать мусор можно только в безветренную погоду на расстоянии не ближе 10 метров от строений, 20 – до леса, 30 метров – до скирд сена или соломы. При этом обязательно окопайте место костра, запаситесь водой и лопатой. Чтобы огонь не натворил беды, не оставляйте его без присмотра. Уходя, затушите угли до полного прекращения тления;

  • не разрешайте детям баловаться со спичками, а также не бросайте горящие спички и окурки куда попало.

На Каменетчине зарегистрировано 18 пожаров в экосистемах. 10 человек привлечены к ответственности

Телефон службы спасения 101 или 112.

 
 
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  В текущем году на Каменетчине зарегистрировано 18 пожаров в экосистемах, в том числе 1 лесной пожар на общей площади 0,3 га и 17 пожаров травы и кустарников на общей...
 
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