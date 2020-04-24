На Каменетчине зарегистрировано 18 пожаров в экосистемах. 10 человек привлечены к ответственности

Источник материала: Виртуальный Брест

В текущем году на Каменетчине зарегистрировано 18 пожаров в экосистемах, в том числе 1 лесной пожар на общей площади 0,3 га и 17 пожаров травы и кустарников на общей площади более 15 га.





Инспекцией надзора и профилактики Каменецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям за выжигание сухой растительности к административной ответственности привлечены 2 жителя Каменетчины, на общую сумму 540 рублей. За нарушение правил пожарной безопасности при сжигании мусора привлечено 10 жителей района на общую сумму 216 рублей.





Уважаемые земляки! Чтобы исключить вероятность возникновения пожара, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности:





не выжигайте сухую растительность;

не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;

помните, что сжигать мусор можно только в безветренную погоду на расстоянии не ближе 10 метров от строений, 20 – до леса, 30 метров – до скирд сена или соломы. При этом обязательно окопайте место костра, запаситесь водой и лопатой. Чтобы огонь не натворил беды, не оставляйте его без присмотра. Уходя, затушите угли до полного прекращения тления;

не разрешайте детям баловаться со спичками, а также не бросайте горящие спички и окурки куда попало.





Телефон службы спасения 101 или 112.