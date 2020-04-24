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На Каменетчине зарегистрировано 18 пожаров в экосистемах. 10 человек привлечены к ответственности
24.04.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В текущем году на Каменетчине зарегистрировано 18 пожаров в экосистемах, в том числе 1 лесной
Инспекцией надзора и профилактики Каменецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям за выжигание сухой растительности к административной ответственности привлечены 2 жителя Каменетчины, на общую сумму 540 рублей. За нарушение правил пожарной безопасности при сжигании мусора привлечено 10 жителей района на общую сумму 216 рублей.
Уважаемые земляки! Чтобы исключить вероятность возникновения пожара, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности:
Телефон службы спасения 101 или 112.
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В текущем году на Каменетчине зарегистрировано 18 пожаров в экосистемах, в том числе 1 лесной пожар на общей площади 0,3 га и 17 пожаров травы и кустарников на общей...
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