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Достояние республики: Лукашенко поручил развивать лесную отрасль
24.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Лес остается богатством Беларуси. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по развитию отрасли. На мероприятии побывал корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Потапович.
Проект в основном касается внутреннего рынка страны. Заготовку, продажу, покупку леса должны оптимизировать. Указ должен упростить работу предприятий деревообработки. Для частного бизнеса эта сфера станет более привлекательной и доходной. Главное требование президента – сохранение бережного отношения к лесу. А к экспорту – деловой поход: никаких поставок древесины за рубеж, только готовая продукция, например, мебель.
По итогам доклада Лукашенко поручил доработать документ по некоторым позициям, и представить ему в ближайшее врем
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Президент Беларуси поручил сделать эту сферу более привлекательной и доходной для бизнеса и наладить поставки за рубеж готовой продукции, а не сырья.
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