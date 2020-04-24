Достояние республики: Лукашенко поручил развивать лесную отрасль

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лес остается богатством Беларуси. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по развитию отрасли. На мероприятии побывал корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Потапович.

Проект в основном касается внутреннего рынка страны. Заготовку, продажу, покупку леса должны оптимизировать. Указ должен упростить работу предприятий деревообработки. Для частного бизнеса эта сфера станет более привлекательной и доходной. Главное требование президента – сохранение бережного отношения к лесу. А к экспорту – деловой поход: никаких поставок древесины за рубеж, только готовая продукция, например, мебель.

«На внешний рынок мы должны продавать продукцию лесного хозяйства с высокой добавленной стоимостью. Чтобы не получилось так, что вы доску сделаете и продадите в Германию, Словакию или еще куда-нибудь, а они из этой доски сделают мебель и продадут нашей стране. Мы сами должны делать, насколько это возможно. Я понимаю, что мы не все можем переработать и продать готовое с высочайшей добавленной стоимостью. Но последние случаи говорят о том, что многое можем. Вплоть до того, что во Францию начали поставлять готовые дома», – отметил глава государства.

По итогам доклада Лукашенко поручил доработать документ по некоторым позициям, и представить ему в ближайшее врем