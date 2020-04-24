Вот как выглядит горящий лес прямо на границе Бреста с высоты

Источник материала: Виртуальный Брест

Особенно хорошо масштаб стихийного бедствия становится понятен сверху.





Только что сообщили очевидцы, что работают экипажи ГАИ , не пропускают в зону сильного задымление автомобили.









На фото и видео - верховой огонь, он идёт по деревьям, это плохой признак. Такой пожар сложно остановить и почти невозможно тушить. Остановить его может разве что противопожарный разрыв.





В районе может наблюдается дефицит воды - водоканал повысил давление до предела, но идёт её отбор из гидрантов пожарными автомобилями, поэтому могут наблюдаться перебои.

















А вот и видео