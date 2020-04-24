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Вот как выглядит горящий лес прямо на границе Бреста с высоты

24.04.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Особенно хорошо масштаб стихийного бедствия становится понятен сверху.

Вот как выглядит горящий лес прямо на границе Бреста с высоты

Только что сообщили очевидцы, что работают экипажи ГАИ, не пропускают в зону сильного задымление автомобили.

Вот как выглядит горящий лес прямо на границе Бреста с высоты

Вот как выглядит горящий лес прямо на границе Бреста с высоты

На фото и видео - верховой огонь, он идёт по деревьям, это плохой признак. Такой пожар сложно остановить и почти невозможно тушить. Остановить его может разве что противопожарный разрыв.

Вот как выглядит горящий лес прямо на границе Бреста с высоты

В районе может наблюдается дефицит воды - водоканал повысил давление до предела, но идёт её отбор из гидрантов пожарными автомобилями, поэтому могут наблюдаться перебои.

Вот как выглядит горящий лес прямо на границе Бреста с высоты

Вот как выглядит горящий лес прямо на границе Бреста с высоты

Вот как выглядит горящий лес прямо на границе Бреста с высоты

Вот как выглядит горящий лес прямо на границе Бреста с высоты

А вот и видео

 
 
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  Особенно хорошо масштаб стихийного бедствия становится понятен сверху. Только что сообщили очевидцы, что работают экипажи ГАИ, не пропускают в зону сильного...
 
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