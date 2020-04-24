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Вот как выглядит горящий лес прямо на границе Бреста с высоты
24.04.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Особенно хорошо масштаб стихийного бедствия становится понятен сверху.
Только что сообщили очевидцы, что работают экипажи
На фото и видео - верховой огонь, он идёт по деревьям, это плохой признак. Такой
В районе может наблюдается дефицит воды - водоканал повысил давление до предела, но идёт её отбор из гидрантов пожарными автомобилями, поэтому могут наблюдаться перебои.
А вот и видео
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Особенно хорошо масштаб стихийного бедствия становится понятен сверху. Только что сообщили очевидцы, что работают экипажи ГАИ, не пропускают в зону сильного...
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