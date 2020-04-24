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Предприниматели с "Экспобела" снова вышли на улицу. Милиция появилась, администрация – нет
Источник материала: Партизан
На днях предприниматели с рынка «Экспобел» собрались у здания администрации, требуя понизить арендную плату за торговое место. В пятницу они собрались снова, сообщает
Напомним, 22 апреля несколько десятков человек отправились к руководству «Экспобела», чтобы выдвинуть требования о снижении аренды за торговое место. Тогда у них попросили два дня на решение вопроса. Как и анонсировали собравшиеся, в пятницу они собрались снова.
Как сообщает TUT.BY, 25 апреля днем кроме предпринимателей возле бизнес-центра «Аквабел» появилась милиция. Начальник отдела милиции Боровлянского РУВД сказал, что люди нарушают общественный порядок и стоят на проезжей части — собрание он трактовал как проведение массового мероприятия.
У некоторых журналистов милиционеры переписывали личные данные и просили показать удостоверения. Люди просили позвать администрацию, но в течение получаса к ним никто не вышел. Шесть предпринимателей в масках и перчатках отправились в администрацию сами.
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На днях предприниматели с рынка «Экспобел» собрались у здания администрации, требуя понизить арендную плату за торговое место. В пятницу они собрались снова,...
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