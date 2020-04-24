Напомним, 22 апреля несколько десятков человек отправились к руководству «Экспобела», чтобы выдвинуть требования о снижении аренды за торговое место. Тогда у них попросили два дня на решение вопроса. Как и анонсировали собравшиеся, в пятницу они собрались снова.





Как сообщает TUT.BY, 25 апреля днем кроме предпринимателей возле бизнес-центра «Аквабел» появилась милиция. Начальник отдела милиции Боровлянского РУВД сказал, что люди нарушают общественный порядок и стоят на проезжей части — собрание он трактовал как проведение массового мероприятия.





У некоторых журналистов милиционеры переписывали личные данные и просили показать удостоверения. Люди просили позвать администрацию, но в течение получаса к ним никто не вышел. Шесть предпринимателей в масках и перчатках отправились в администрацию сами.