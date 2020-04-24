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Александр Лукашенко подписал Указ о поддержке экономики в условиях мировой эпидемиологической ситуации

24.04.2020 20:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко подписал Указ о поддержке экономики в условиях мировой эпидемиологической ситуации

Поддержать экономику в условиях мировой эпидемиологической ситуации. Сегодня Указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе Главы государства.

Это итог большого совещания, которое накануне состоялось во Дворце Независимости. Благодаря документу государство поддержит отрасли, которые больше остальных пострадали на фоне пандемии. Так, что касается сферы налогообложения – организациям предоставят отсрочку уплаты кредитов, вводятся арендные каникулы и мораторий на увеличение арендной платы. Указом предусмотрены и меры социальной поддержки – родителям в особых случаях (если ребёнок – контакт первого или второго уровней) выплатят пособие по временной нетрудоспособности. Для тех, кто трудится, тоже есть новшества – сокращен минимальный срок предупреждения работников об изменении существенных условий труда. Изменения – и в области контрольной деятельности. При нарушении закона некоторым чиновникам дано право приостанавливать работу торговых объектов и объектов общественного питания. 

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Поддержать экономику в условиях мировой эпидемиологической ситуации. Сегодня Указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе Главы государства. Это...
 
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