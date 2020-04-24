|
Александр Лукашенко подписал Указ о поддержке экономики в условиях мировой эпидемиологической ситуации
Источник материала: ОНТ
Поддержать экономику в условиях мировой эпидемиологической ситуации. Сегодня Указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе Главы государства.
Это итог большого совещания, которое накануне состоялось во Дворце Независимости. Благодаря документу государство поддержит отрасли, которые больше остальных пострадали на фоне пандемии. Так, что касается сферы налогообложения – организациям предоставят отсрочку уплаты кредитов, вводятся арендные каникулы и мораторий на увеличение арендной платы. Указом предусмотрены и меры социальной поддержки – родителям в особых случаях (если ребёнок – контакт первого или второго уровней) выплатят пособие по временной нетрудоспособности. Для тех, кто трудится, тоже есть новшества – сокращен минимальный срок предупреждения работников об изменении существенных условий труда. Изменения – и в области контрольной деятельности. При нарушении закона некоторым чиновникам дано право приостанавливать работу торговых объектов и объектов общественного питания.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко подписал Указ о поддержке экономики в условиях мировой эпидемиологической ситуации
Поддержать экономику в условиях мировой эпидемиологической ситуации. Сегодня Указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе Главы государства. Это...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)